Migliore vs. Maravilla Martínez : a qué hora es la pelea en Párense de Manos 2

Párense de Manos 2, la velada de boxeo argentina entre streamers organizada por Luquita Rodríguez será el 19 de diciembre en el estadio de Vélez, y una de las peleas más esperadas será la de Sergio 'Maravilla' Martínez y Pablo Migliore. Conocé a qué hora empieza.

Párense de Manos 2: hora, cartelera y dónde ver en vivo

A qué hora pelea Migliore vs. Maravilla Martínez en Párense de Manos 2

La pelea entre Maravilla y Migliore será a las 23:45 horas, y será la novena de la cartelera que contará con un total de diez peleas a lo largo del evento.

Cabe resaltar que la transmisión comenzará a las 17:30 horas por el canal de Kick de Luquita Rodríguez y las puertas del estadio Vélez se abrirán a las 16. El ingreso se realizará al Norte y Sur del estadio: las puertas del Norte están ubicadas sobre Juan B Justo 9200 y las del Sur, sobre Reservistas Argentinos 241.

Párense de Manos 2: cartelera completa y cronograma

18.45 Yeyito vs. Zeko

19.15 Ruso vs. Turco García

19.45 Manuela vs. Florencia Vigna

20.30 Casero vs. Lorente

21.00 Will vs. Luken

21.40 Emilio vs. Roberto Galati

22.30 Marti vs. Federikita

23.00 Tomás Mazza vs. Robleis

23.45 Migliore vs. Maravilla Martínez

00.30 Mike vs. Momo

Con información de TyC Sports