Pablo López denunció que otro concejal lo amenazó con ‘bajarle los dientes’

Durante el tratamiento del proyecto del Presupuesto 2025, el concejal de LLA Pablo López denunció que “en el pasillo un concejal me amenazó con bajarme los dientes y me insultó”.

“Yo ¿cuándo insulté personalmente alguno de ustedes, señores concejales, señores presidentes?, siempre con respeto, subiendo si se quiere el tono de voz, pero jamás decirle “gil” a otro concejal”, expresó.

Al igual que ocurriera con el polémico cruce centre las diputadas Socorro Villamayor y Griselda Galleguillos, López adelantó que denunciará el hecho aunque le pidan disculpas.

“Lo voy a llevar a la Justicia, cuando termine esta sesión me voy a ir a una comisaría, porque acá no puede pasar el ‘pase, pase, siga, siga’. Por más que sean oficialismo, yo entiendo que tienen pensamiento propio muchos de ustedes y que son buena gente, pero hay otros que no lo son. Me parece siniestro amenazarle con bajarle los dientes a otro concejal porque opina distinto”, señaló.

Así mismo, recordó que recibió agresiones verbales anteriores durante la labor parlamentaria de una Comisión, y aunque no nombró al concejal implicado, apuntó a la lista del oficialismo, descartando en su alocución a Alicia Vargas, Albornoz y Gustavo Farquhuarson. “El oficialismo o miembros del oficialismo no representan las ideas de Emiliano Durán, porque no lo veo a Emiliano Durán amenazarme con bajarme los dientes porque opinemos distinto”, dijo.