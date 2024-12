Premios The Best 2024: a que hora es la ceremonia y cómo verla en vivo

La FIFA prepara una nueva edición del Premio The Best, el galardón que reconoce a los mejores jugadores, entrenadores y equipos del fútbol mundial.

Este prestigioso evento es esperado por millones de fanáticos y marcará el cierre de la temporada con un homenaje a las máximas figuras del deporte.

Los ganadores son seleccionados a través de un sistema de votación que otorga el 25% del peso a cada uno de estos grupos: periodistas, aficionados, capitanes de selecciones nacionales y entrenadores de selecciones.

Cuándo se entregan los premios The Best

La FIFA comunicó que los premios The Best serán entregados de manera virtual este martes 17 de diciembre a las 14.00 horas de Argentina, y no contarán con la tradicional ceremonia en la que participaban la mayoría de los protagonistas.

Según informaron los diarios españoles Marca y AS, la gala tuvo que hacerse de esta manera ya que la FIFA no encontró una fecha en el calendario para llevar adelante tan importante evento.

Cómo ver en vivo la ceremonia de los Premios The Best

La ceremonia se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo a través de la pantalla de TyC Sports.

Además, se puede ver por medios digitales en Flow, Telecentro Play y DGO; y a su vez, también se puede seguir mediante FIFA TV y en el canal de YouTube de la FIFA.

Quiénes son los nominados al The Best masculino

Lionel Messi

Erling Haaland

Federico Valverde

Toni Kroos

Kylian Mbappé

Lamine Yamal

Florian Wirtz

Jude Bellingham

Daniel Carvajal

Rodrigo Hernández

Vinícius Júnior

Nominados a Mejor entrenador del masculino

Carlo Ancelotti

Lionel Scaloni

Luis de la Fuente

Pep Guardiola

Xabi Alonso

Nominados a Mejor arquero

Emiliano "Dibu" Martínez

Andriy Lunin

David Raya

Ederson

Gianluigi Donnarumma

Mike Maignan

Unai Simón

Nominadas al The Best Femenino

Aitana Bonmatí

Barbra Banda

Caroline Graham Hansen

Keira Walsh

Khadija Shaw

Lauren Hemp

Lindsey Horan

Lucy Bronze

Mallory Swanson

Mariona Caldentey

Naomi Girma

Ona Batlle

Salma Paralluelo

Sophia Smith

Tabitha Chawinga

Trinity Rodman

Con información de 442