Gago sin filtro, tras el empate de Boca con Independiente

Boca cerró una floja temporada 2024 con un empate 0 a 0 ante Independiente en La Bombonera y, mientras espera por saber si jugará la Copa Libertadores del próximo año, Fernando Gago habló en conferencia de prensa. El entrenador se anticipó a lo que pasará en el mercado de pases e hizo un balance de su llegada.

Cabe recordar que Pintita asumió cuando faltaba menos de la mitad del calendario, tras la salida de Diego Martínez, y según su mirada “el balance en líneas generales es bueno”, aunque fue sincero: “Nos hubiese gustado llegar a la final de la Copa Argentina, que era uno de los objetivos que teníamos y no se nos dio”.

El DT reconoció que no es sencillo inculcar una idea rápido al plantel, pero se mostró entusiasmado con lo que vendrá el próximo año: “Tratar de seguir creciendo como equipo, habrá un trabajo de pretemporada y eso me da mas confianza y a partir de eso armar el mejor equipo posible a medida que avancen los entrenamientos”. En este punto, fue claro: “Al equipo le falta muchísimo para llegar a cómo quiero que juega”.

Sobre su estilo, remarcó: “Espero tratar de armar un equipo que domine, que tenga autoridad de local y de visitante, que tenga una idea de juego y que se vea plasmado casi en 90 minutos, ser un equipo sólido. Hay un montón de cosas para tratar”.

Fue entones cuando a Gago le consultaron sobre el mercado de pases y explicó cómo será la metodología de fichajes: “Se van a buscar jugadores que puedan aportar de lo que nosotros consideramos. De la comunicación que tenemos con el Consejo y con el presidente, buscaremos las mejores opciones para el club y para lo colectivo, independientemente de los nombres”. Además, no quiso adelantar salidas: “Va a haber un análisis profundo en estos días, a partir de ahora se empezará a trabajar en eso”.

Puntualmente, el entrenador fue consultado por Sergio Ramos, ex compañero suyo en Real Madrid y actualmente sin club: “No hablé de los refuerzos, no hablé con el club”, sostuvo. Aunque, no desmintió que exista la posibilidad de cerrarlo para 2025.

A su vez, se mostró entusiasmado con la llegada de Carlos Palacios, quien hoy estuvo en un palco viendo el partido: “Carlos puede aportar muchísimo al equipo, tanto en el juego asociado como de tres cuartos para adelante. Tiene muy buena pegada, muy buen 1 contra 1. Trataremos de que se adapte lo más rápido posible“.

Por otro lado, en la conferencia de prensa Gago resaltó a dos jugadores: “De Lucas (Janson) y Brian (Aguirre), son dos jugadores muy importantes, creo que tiene muchísimo aun mas para dar. De Lucas fui compañero en Vélez, lo conozco, sé lo que puede dar y Brian tiene un potencial enorme. Trabajaremos para que todos los futbolistas estén al máximo nivel”.

Por último, también se refirió a los silbidos que se escucharon en las tribunas de La Bombonera después de terminado el partido: “Es una situación que la viví muchísimas veces como jugador en este estadio y en otros clubes. Es normal, el hincha quiere ganar, entiendo que puedan estar descontentos por lo que fue el transcurso de la eliminación de Copa Argentina, hoy por hoy necesitamos un descanso y empezar a trabajar para lo que viene”.

Boca deberá esperar hasta el domingo para saber si jugará la Copa Libertadores 2025. Si Vélez o Talleres se coronan, sacará boleto para el Repechaje, pero si Huracán se consagra, irá a la Sudamericana. Por otro lado, los jugadores tendrán libres hasta el 2 de enero, día que arrancará la pretemporada.

Con información de Bolavip