En la previa de la sesión especial del Senado para definir el futuro del legislador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay e investigado por contrabando, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró: “No le tenemos miedo a nadie, mucho menos a un corrupto”.

El funcionario, así, replicó las últimas declaraciones del senador kirchnerista Oscar Parrilli, que acusó al gobierno libertario de intentar “distraer” a la opinión pública por incluir en el temario de la sesión especial un proyecto para suspenderlo de su banca, con el argumento de su procesamiento en el marco de la investigación del memorándum que el gobierno argentino suscribió con Irán en la gestión presidencial de Cristina Kirchner.



A pesar de las declaraciones públicas del propio presidente Javier Milei, que ayer sostuvo que hay que “echar a patadas” a Kueider, Parrilli señaló que “hay muchos sectores comprometidos” y que el gobierno libertario “tiene miedo que, si lo expulsan, hable y cuente quién le dio el dinero”.

Ante la consulta periodística, el vocero presidencial señaló: “Lo que diga Parrilli no le importa a nadie. No sé de qué deberíamos tener miedo a que un corrupto hable, menos de uno que tiene kichnerismo en la sangre y pertenece a su espacio. No le tenemos miedo a nadie, muchos menos a un corrupto. Nos interesa depurar de corruptos el Congreso nacional”.

