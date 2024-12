El domingo se conocerá el campeón de la Liga Profesional

La Liga Profesional 2024 dio a conocer el esperado cronograma para la última fecha del torneo, jornada donde Vélez, Talleres y Huracán definirán el título con dos partidos al unísono en lo que promete ser una definición no apta para cardíacos.

El campeón se conocerá el domingo, cuando desde las 19:30 horas, tengan lugar los encuentros claves Vélez vs. Huracán y Talleres vs. Newell's, dos juegos donde dicen presente los tres contendientes por la corona.

Ese mismo día también tienen lugar los duelos de Defensa y Justicia vs. Unión como también Platense vs. Gimnasia, los cuales iniciarán a las 17 hrs. y dirimirán los últimos pasajes a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

El sábado contará con dos clásicos para alquilar balcones: primero Boca recibirá a Independiente (19:15) en su despedida de La Bombonera en este 2024 y cerrará la velada la justa entre Racing y River (21:15), en el Cilindro de Avellaneda en vísperas a las elecciones del club en el día siguiente.

Fecha 27 de la Liga Profesional 2024

Viernes 13 de diciembre

Barracas Central vs. Lanús (19:00)

Estudiantes vs. Argentinos (19:00)

Banfield vs. Sarmiento (21:15)

San Lorenzo vs. Tigre (21:15)



Sábado 14 de diciembre

Instituto vs. Godoy Cruz (17:00)

Rosario Central vs. Belgrano (17:00)

Boca vs. Independiente (19:15)

Racing vs. River (21:15)



Domingo 15 de diciembre

Defensa y Justicia vs. Unión (17:00)

Platense vs. Gimnasia (17:00)

Vélez vs. Huracán (19:30)

Talleres vs. Newell’s (19:30)



Lunes 16 de diciembre

Independiente Rivadavia vs. Deportivo Riestra (21:00)

Atlético Tucumán vs. Central Córdoba (21:00)