River empató 1-1 con San Lorenzo y se despidió del el título en la Liga Profesional

River Plate igualó hoy 1-1 como local con el San Lorenzo y se despidió definitivamente de la pelea por el título en la Liga Profesional del fútbol argentino.

Al completar un partido postergado, el "millonario" se puso en ventaja con gol de Maximiliano Meza (58m) en el Estadio Monumental, de Buenos Aires. Sin embargo, no supo conservar la ventaja ante un rival que llegaba golpeado por los malos resultados y empató con un penalti del español Iker Muniain (66m), tras una mano en el área de Leandro González Pirez.

El ex referente del Athletic Bilbao llegó a Argentina luego de expresar su fanatismo con el River, pero este club no lo tuvo en cuenta y entonces fichó para el San Lorenzo.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo quedó ahora sin posibilidades de disputar el título, ya que suma 40 puntos, a ocho del líder Vélez Sarsfield, contra 29 del San Lorenzo, cuyo DT es Miguel Angel Russo.

La afición local, que volvió a colmar las graderías, despidió con silbidos a los jugadores tras otro resultado que no fue el que esperaban.

Antes, también en un encuentro pendiente de la fecha 24, Racing Club (43) cayó 4-5 en un espectáculo emocionante ante el Estudiantes de La Plata (34).

El flamante campeón de la Copa Sudamericana, que debía ganar para meterle presión a Vélez, anotó a través de Maximiliano Salas (22m, penalti), Santiago Solari (37m) y un doblete de Luciano Vietto (78 y 84m).

El segundo tanto del delantero fue con una acción espectacular, de chilena, para poner el 4-4 transitorio, pero en la jugada siguiente el elenco de Gustavo Costa sufrió la caída de su valla.

Para Estudiantes marcaron el uruguayo Sebastián Boselli (3m), Nazareno Colombo (51m, autogol), Tiago Palacios (59m), Guido Carrillo (68m) y el colombiano Edwuin Cetré (85m).

Con 25 fechas disputadas, el Vélez es líder con 48 unidades, seguido del Talleres de Córdoba (45), Racing (43), Huracán (43), River (40), Boca Juniors (38) y Atlético Tucumán (37).

La 26ta. y penúltima jornada se llevará a cabo entre el viernes y el lunes, con partidos como Unión vs. Vélez, Central Córdoba vs. Racing y Gimnasia vs. Talleres.

También se enfrentarán River vs. Central, Newell's vs. Boca, Argentinos vs. San Lorenzo, Huracán vs. Platense e Independiente vs. Atlético Tucumán.

Con información de