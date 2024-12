Benavides: “Esto no significa que Salta Independiente haya hecho una alianza”

“Creo que ya se hicieron las aclaraciones pertinentes desde la dirigencia del espacio, esta fue una propuesta personal que me hizo el gobernador”, aseguró Paula Benavides – por Aries – luego de jurar en su nuevo cargo de secretaria de Gobierno de la Provincia.

En este sentido, advirtió que mantuvo charlas con la dirigencia de Salta Independiente – partido del que era vicepresidenta – donde se dejaron en claro los motivos por los que aceptaba el ofrecimiento de Gustavo Sáenz para integrar el Gabinete provincial.

“Esto no significa que Salta Independiente haya hecho una alianza, es una incorporación personal entendiendo que se puede aportar una mirada distinta, no desde la obsecuencia, sino desde el contacto con la gente, siempre con los mismos valores que me han forjado en la política”, señaló la Secretaria.

Confirmó, entonces, que se aleja de la conducción de su antiguo partido y apuntó que el mismo es un espacio en crecimiento que tiene que seguir por el mismo camino; tampoco tendría tiempo para asumir la función pública y la dirigencia de SI, añadió.

Concluyendo, la funcionaria consideró que “se viene un año movido” en cuanto a las tareas de la Secretaría a su cargo.

“Por supuesto que se pretende armar un puente entre los distintos partidos y creo que este ha sido el motivo de mi convocatoria; si bien siempre tuve un rol crítico, también he sabido conciliar y aportar desde esa mirada, tratando de conciliar las opiniones de las partes”, sentenció.