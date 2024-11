Finalmente, la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación donde se iba a tratar el proyecto de ley de Ficha limpia quedó trunca al no alcanzar el quorum necesario para la tarea.

Llamó la atención - entonces - que a la ausencia de los legisladores de Unión por la Patria se sumara la de sus pares libertarios, así como también la de los diputados de Innovación Federal, por lo que comenzó a hablarse de un pacto entre libertarios y kirchneristas para hacer caer la sesión.

Por Salta, los ausentes fueron Pamela Calletti, Pablo Outes, Yolanda Vega (todos de Innovación Federal) y María Emilia Orozco, de La Libertad Avanza.

Así las cosas, la diputada libertaria emitió un comunicado dando cuenta de que su estado de salud no le había permitido llegar a tiempo al recinto.

A continuación, el comunicado:

“Pese a la descompensación que sufrió la Diputada Nacional por Salta, Emilia Orozco, antes de iniciada la sesión la misma se hizo presente en el recinto y pudo explicar lo sucedido y manifestar el malestar que generó que algunos ausentes utilicen los medios de comunicación para mentirle a la gente que el espacio oficialista no se había presentado.

Con pocas horas de descanso entre el traslado de mi provincia al Congreso y sesiones extensas, esta mañana experimenté una descompensación a la salida de departamento donde me encontraba alojada. Ante esta situación, el equipo de trabajo, alertado de mi condición, me asistió de manera inmediata, llevándome a la Clínica Bazterrica, donde me indicaron que para administrar un suero debían internarme. Sin embargo, debido a mi firme compromiso con las responsabilidades que asumí ante el pueblo de Salta y el país, tomé la decisión de no seguir la recomendación de internarme, con la firme intención de estar presente en la sesión que se convocó para las 10:00 horas del día de hoy.

Logré arribar a la Cámara de Diputados a las 10:15 horas, donde, al ser evaluada nuevamente por los médicos de la Cámara, entre ellos la Dra. Magdalena O’Gradys y otro profesional de turno, se me tomaron los signos vitales y se me entregó el correspondiente certificado médico. Fui dada de alta a las 10:35 horas, momento en el que me dirigí inmediatamente al recinto, a pesar de mi estado de salud, para cumplir con mi deber legislativo.

Quiero dejar en claro que, a pesar de las circunstancias personales que me afectaron, mi presencia en la Cámara fue inquebrantable. No permití que los obstáculos personales me apartaran de mi compromiso con el trabajo legislativo y con la causa que defiendo, como lo es la Ley de Ficha Limpia.

Mi responsabilidad con el pueblo que me eligió sigue siendo mi prioridad, nunca falté a una sesión en mi año legislativo, en mí prima el compromiso y la responsabilidad, ante todo.

Finalmente, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al equipo médico de la Cámara de Diputados, en especial a la Dra. Magdalena O’Gradys, así como a la Oficina de Atención de la Cámara, por su pronta y eficiente asistencia. También por el tiempo dispensado por los innumerables llamados para consultar por mi salud, entendiendo que la salud está, ante todo, sin salud no vamos a poder seguir dando batalla por la Argentina que queremos y merecemos.

Vamos a fortalecernos para poder seguir acompañando a nuestro presidente de manera incondicional como lo estamos haciendo".