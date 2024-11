Ficha limpia: calificaron como un delirio la idea de pacto entre Milei y CFK

En medio del escándalo por la caída de la sesión para tratar el proyecto de ficha limpia del PRO, en el Gobierno aseguraron que es “un delirio” la acusación que deslizaron desde los bloques dialoguistas de que Javier Milei mantiene un pacto con Cristina Kirchner. Y recordaron que faltaron diputados de todos los bloques para dar por tierra con la iniciativa de la fuerza de Mauricio Macri que impulsaba Cristian Ritondo y que hubiera tenido como resultado que la ex presidenta no pudiera ser candidata el año que viene.

Desde hace semanas que la cúpula libertaria señalaba que Ficha Limpia no estaba en la lista de prioridades del oficialismo. Y si bien avisaban que les darían los pocos votos que ostenta La Libertad Avanza y los ayudarían con el quórum, no se moverían para cosechar voluntades en otros partidos. “No nos vamos a sumar al circo de la política. Lo que están diciendo es un delirio. Son todos unos delirantes”, se desmarcaron cerca del Presidente, poco después de que Milei encabezara la habitual reunión de Gabinete de los jueves y luego retuiteara elogios de terceros a su propia administración, sin hacer mención alguna al tema que ocupaba el centro de la agenda pública por la mañana.

“La cosa era que si te ponías a pelear por proyectos de otros en este momento, te iban a empezar a pedir más cosas, por ejemplo, del Presupuesto”, justificaron en la sede del Gobierno, luego de que Nicolás Massot, ladero en el bloque Encuentro Federal de Miguel Pichetto, denunciara “un acuerdo del gobierno con los K para lograr la reelección de Menem el miércoles. Sabido hace días y expresado con la complicidad de LLA para que no haya quórum hoy. La candidatura de Menem a cambio de la de CFK con ficha limpia como pantalla”, dijo.

Como mínimo, los libertarios no pusieron énfasis para ayudar a que la medida prospere, a pesar de que era empujada especialmente el titular del ala macrista de PRO, Cristian Ritondo, con quien Milei, a través de su asesor, Santiago Caputo, había afinado el vínculo. Últimamente hablaban seguido por chat y por teléfono, después de encontrarse algunas veces el mes pasado. Pero esa sintonía no sirvió para facilitar una ayuda contundente de parte del Ejecutivo, que estuvo más ocupado con la negociación por el Presupuesto que por Ficha Limpia, la reiterancia, etc.

Además, faltaron algunos libertarios, y tres de los diputados del PRO de Patricia Bullrich, fiel funcionaria de Milei, no se presentaron. Un asesor del jefe de Estado, sin embargo, señaló que no hubo una orden del Ejecutivo para que cayera la iniciativa, mientras legisladores de la bancada que preside Ritondo salían al cruce de los ausentes, aunque, por ahora, sin apuntar directamente contra la Casa Rosada. Silvia Lospennato, la autora del proyecto, deslizó: “Los corruptos y los terroristas están festejando hoy”, y apuntó contra todos los bloques que no facilitaron el quórum para debatir, entre los cuales hubo diputados de LLA.

El desenlace negativo de la sesión amenaza con poner en jaque la relación con los socios, que ya estaba tensa. Desde la mirada del oficialismo, luego de que Macri criticara la política exterior del Gobierno, que se encuentra en lo más alto de sus prioridades. Por parte del ex mandatario, ante la falta de respuestas a sus propuestas para ayudar en la gestión y los pedidos para que lo consultaran sobre ciertas decisiones clave. Hace dos semanas, Milei le había suspendido una reunión a Macri, y la posibilidad de reencontrarse en persona no volvió a conversarse.

Mañana, Ritondo, delegado del titular de PRO en la relación con el oficialismo, hablará en Zárate por el lanzamiento del think tank Fundación Pensar a nivel bonaerense. Hasta ayer, cuando Ficha Limpia todavía estaba en marcha, su plan era apuntar contra el gobernador, Axel Kicillof. Pero después del revés que sufrieron en Diputados, y en medio del enojo con La Libertad Avanza, sería difícil que el jefe de la bancada aliada eludiera el tema. Dos semanas después, será el turno para sentar posición de Mauricio Macri, que hablará el 13 de diciembre, tres días después de que se cumpla un año de la toma de mando de Milei. Pero el ex presidente apuró una definición por redes por ficha limpia poco después de la caída de la sesión.

“Hoy quedaron flotando preguntas inquietantes y profundas para el futuro de la Argentina: ¿queremos o no queremos un país sin corrupción? ¿De verdad nos interesa que los corruptos condenados no puedan seguir ejerciendo cargos públicos o queremos simular y usar esa debilidad como un instrumento de presión en otras negociaciones? ¿A alguien le importa la corrupción o ya estamos resignados? Sé que a una parte de la política, incluso a una parte de la opinión pública, les puede parecer que hay cosas más urgentes. Yo estoy convencido de que con dirigentes corruptos no hay ningún futuro”, dijo Macri, aunque se cuidó de no mencionar directamente al Gobierno.

