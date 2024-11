Colapinto en Qatar: día, horario, TV y cómo ver online la carrera

La penúltima fecha de la Fórmula 1 2024, cuyo campeón es Max Verstappen (Red Bull), es el Gran Premio de Qatar y la actividad en el circuito internacional de Lusail comenzará este viernes con la participación de los 20 pilotos de 10 escuderías, entre ellos el argentino Franco Colapinto con Williams.

El cronograma tendrá como actividad inicial el primer entrenamiento a las 10.30 (hora argentina). Luego será la clasificación para la carrera sprint, que se llevará a cabo este sábado 30. Posteriormente, los pilotos clasificarán para la final, programada para este domingo a las 13 (hora argentina). Todas las instancias se podrán ver en vivo por televisión a través de Fox Sports y en las plataformas digitales Disney+, Flow, DGO y Telecentro Play.

Cronograma del GP de Qatar

Viernes 29 de noviembre

10.30: Práctica 1 (Fox Sports y Disney+).

14.30: Clasificación para la carrera sprint (Fox Sports y Disney+).

Sábado 30 de noviembre

11: Carrera sprint (Fox Sports y Disney+).

15: Clasificación para la final (Fox Sports y Disney+).

Domingo 1 de diciembre

13: Final (Fox Sports y Disney+).

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

R A C E 🇶🇦 W E E K

The penultimate round of the season! #F1 #QatarGP pic.twitter.com/IQ1YQCGwOJ

— Formula 1 (@F1) November 27, 2024

Verstappen acumula 403 puntos contra 340 de Lando Norris (McLaren). Teniendo en cuenta que hay 60 unidades en juego, no hay posibilidades de que el británico lo supere y, por ello, en el GP de Las Vegas festejó una vez más el neerlandés en el Gran Circo como ya lo había hecho en 2021, 2022 y 2023. En la tabla de constructores McLaren está en lo más alto con 608 puntos por delante de Ferrari que suma 584. Red Bull está tercero con 555. Entre esos tres equipos se definirá el campeón en las últimas dos pruebas del fixture que son Qatar y, por último, Abu Dhabi.

Para Colapinto Qatar será su octavo GP en la Fórmula 1 luego de las excelentes participaciones en Monza, Bakú, Singapur, Austin y Ciudad de México. Además, abandonó bajo la lluvia en San Pablo tras colisionar su auto contra un muro y en Las Vegas terminó 14°, su peor ubicación en el año aunque aprobó el examen porque debió largar desde los boxes tras accidentarse en la clasificación. En la tabla de posiciones de pilotos se ubica 19° con cinco puntos, cuatro conseguidos en Azerbaiyán (fue octavo) y uno en Austin (terminó décimo). En su debut en Italia, en tanto, llegó 12°; en Marina Bay finalizó undécimo; y en México duodécimo.

Se trata de su primera temporada en la máxima categoría del automovilismo a nivel internacional, en la que ingresó como reemplazante del estadounidense Logan Sargeant. Con sus buenas actuaciones superó ampliamente las expectativas que había sobre él, principalmente porque corre con una escudería que integra el lote de las de menor nivel (marcha penúltima en la tabla de posiciones general de constructores con 17 unidades).

El argentino no tiene garantizada su participación en la Fórmula 1 2025. Esto se debe a que Williams Racing tiene ocupadas sus dos butacas para el próximo campeonato con Alex Albon y Carlos Sainz Jr., quien llegará el año próximo desde Ferrari. El director del equipo, James Vowles, mientras tanto, trabaja para que el pilarense pueda mantenerse en la categoría, pero parece poco probable porque están las 20 plazas ocupadas y depende de que se baje algún piloto.

Ganadores, calendario y posiciones de la Fórmula 1 2024

GP de Bahréin en Sakhir - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Arabia Saudita en Jeddah - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Australia en Melbourne - Carlos Sainz Jr. (Ferrari).

GP de Japón en Suzuka - Max Verstappen (Red Bull).

GP de China en Shanghái - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Miami - Lando Norris (McLaren).

GP de Emilia-Romagna en Imola - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Mónaco - Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Canadá en Montreal - Max Verstappen (Red Bull).

GP de España en Montmeló - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Austria en Spielberg - George Russell (Mercedes).

GP de Gran Bretaña en Silverstone - Lewis Hamilton (Mercedes).

GP de Hungría en Budapest - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Bélgica en Spa-Francorchamps - Lewis Hamilton (Mercedes).

GP de Países Bajos en Zandvoort - Lando Norris (McLaren).

GP de Italia en Monza - Charles Leclerc (Ferrari).

GP de Azerbaiyán en Bakú - Oscar Piastri (McLaren).

GP de Singapur - Lando Norris (McLaren).

GP de Estados Unidos en Austin - Charles Leclerc (Ferrari).

GP de México en Ciudad de México - Carlos Sainz Jr. (Ferrari).

GP de Brasil en Interlagos - Max Verstappen (Red Bull).

GP de Las Vegas - George Russell (Mercedes).

1° diciembre: GP de Qatar en Losail.

8 diciembre: GP de Abu Dhabi en Yas Marina.

Así se desarrolla la temporada 2024 de la Fórmula 1

Del Mundial participan 20 pilotos divididos en 10 escuderías, dos por cada una de ellas. El tetracampeón vigente, el neerlandés Max Verstappen, es la bandera de Red Bull, acompañado del mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez. Juntos buscan darle a su equipo el campeonato de constructores por tercer año consecutivo, algo que tienen cuesta arriba a falta de dos jornadas. El monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sainz Jr., en tanto, son los conductores de Ferrari; y los británicos George Russel y Lewis Hamilton, los representantes de Mercedes.

Por otro lado, los franceses Esteban Ocon y Pierre Gasly manejan para Alpine; el australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris para Mc Laren; y el finlandés Valtteri Bottas y el chino Zhou Guanyu para Kick Sauber. El canadiense Lance Stroll y el español Fernando Alonso hacen lo propio para la escudería Aston Martin; el danés Kevin Magnussen y el alemán Nico Hulkenberg para Haas; el tailandés Alexander Albon y el argentino Franco Colapinto -reemplazó desde el GP de Monza al estadounidense Logan Sargeant- para Williams; y el neozelandés Liam Lawson -sustituyó al australiano Daniel Ricciardo tras el GP de Singapur- y el japonés Yuki Tsunoda para Racing Bulls.

Con información de La Nación