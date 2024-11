LLA en búsqueda de candidatos "puros" en Córdoba

Karina Milei, hermana del jefe de Estado y secretaria general de la Presidencia, estuvo en Córdoba, acompañada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para presentar la “consolidación” del partido La Libertad Avanza a nivel nacional.

La presentación se hizo en un acto para la militancia en el Estudio Teatro.

Las principales figuras de La Libertad Avanza vienen haciendo actos en las provincias para afianzar el espacio de cara a las legislativas del año próximo.

En Córdoba, el principal referente es Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de diputados nacionales del oficialismo.

Horas antes, Bornoroni hizo declaraciones, destacó la importancia del acto y, además, anticipó cuál será la estrategia electoral de La Libertad Avanza en Córdoba. Indicó que están buscando candidatos “puros”, es decir, alineados en La Libertad Avanza y no aliados eventuales.

Gente nueva

“Es la cuarta vez que viene Karina a Córdoba. Y, mirando hacia el 2025, que está a la vuelta de la esquina, pero para nosotros está lejos porque estamos en la gestión, digo que queremos candidatos nuevos, candidatos que vengan a darle un respiro a la política y que no tengamos que estar hablando de Ficha Limpia porque los corruptos se quieren meter en las listas para tener fueros y no ser condenados. Tenemos que darles la posibilidad a los cordobeses para que elijan gente nueva, que hagan cosas distintas a las que venimos viendo y que, por ejemplo, no digan que tenemos equilibrio en las cuentas provinciales cuando pedimos créditos por otro lado”, indicó Bornoroni.

El diputado de La Libertad Avanza fue muy insistente en la crítica al gobierno de Martín Llaryora, al que acusó de no tener un superávit real en las cuentas, sino de endeudarse para conseguirlo.

“El gobierno de Córdoba dice que tiene equilibrio, pero lo logra pidiendo crédito. O sea: el equilibrio fiscal del que habla el presidente Milei es un equilibrio en el que te entran 5 y gastás 5. Ahora, el equilibrio del que habla el gobierno de Córdoba implica que le entran 5, gasta 6 y pide un crédito por eso que le falta. Eso no es equilibrio. No han hecho ninguna reestructuración de ministerios; han aumentado las secretarías, las agencias. Dicen que están haciendo lo mismo que el presidente Milei, pero no, no están haciendo lo mismo.Están gastando más de lo que está ingresando y lo van a terminar pagando los cordobeses y los próximos gobiernos. Los cordobeses que no han nacido van a terminar pagando la deuda que está contrayendo el gobierno actual”, manifestó Bornoroni.

El diputado libertario señaló que la relación con el gobierno de Llaryora es puramente institucional. “En estos días, vino la ministra Bullrich porque Prefectura se radica en la provincia, algo que es un hito para los cordobeses, que estamos teniendo problemas de seguridad. Entonces, mientras más fuerzas especiales estén en Córdoba, bienvenidas. La relación con la gobernación tiene que ser institucional y siempre tiene que funcionar. Pero a la verdad la tenemos que decir:el equilibrio fiscal del que hablan no es el mismo que el equilibrio fiscal de Milei. Uno es con deuda y otro sin deuda”, dijo Bornoroni.

Con respecto a las listas para las legislativas de 2025, el jefe de bloque de La LibertadAvanza planteó que los candidatos deberán salir de la fuerza política que acompaña al Presidente.“Estamos apuntando a los puros de La Libertad Avanza y cuando digo puros, digo que es gente nueva en la política que tiene que hacer algo distinto y se quiere meter en política. No es fácil meterse en política porque la casta te pone 20 palos en la rueda para que tus objetivos se vean frustrados y te vuelvas a lo privado. Es lo que no quiero que pase”, detalló.

Con información de El Puntal