El Gobierno decretó tres días no laborables para 2025

El Gobierno estableció tres fechas de 2025 como días no laborables con fines turísticos, que conformarán fines de semana largos para "impulsar el turismo interno" y "disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector". No son estrictamente feriados, por lo que no se pagarán doble y quedarán a criterio de cada empleador.

La medida se implementó a través del Decreto 1027/2024, publicado este jueves en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El texto recuerda que la Ley 27.399 faculta al Poder Ejecutivo a fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes.

El Gobierno decretó tres días no laborables con fines turísticos para 2025: cuáles son

Se trata de tres viernes, que conformarán fines de semana largos (dos de ellos de cuatro días) para beneficiar al sector turístico.

2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre

Con información de C5N