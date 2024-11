El Gobierno busca desligarse de la agrupación "Las Fuerzas del Cielo"

El Gobierno intentó desligarse este martes de la agrupación Las Fuerzas del Cielo presentada con polémica el fin de semana luego de que el influencer Daniel Parisani, conocido como el Gordo Dan, aseguren ser “el brazo armado” de Javier Milei. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no estableció vinculación alguna con la agrupación ni con la Fundación Faro, el think tank que lanzó el Presidente y comanda Agustín Laje, quien fue uno de los principales oradores en el acto de San Miguel junto al diputado bonaerense de LLA, Agustín Romo.

“La Fundación Faro es un grupo de personas de economistas y profesionales de distintas áreas que trabajan obviamente por su cuenta, aportando material y estudios que hacen a los temas que le preocupan a los argentinos en general. Seguramente tendremos muy en cuenta esos estudios para las políticas que el gobierno está llevando adelante”, explicó el ministro en un primer momento.

En relación a improperios lanzamos por Agustín Laje a diversos periodistas, Francos explicó que "no escuché ningún insulto", pero de todas maneras “cada uno expresa sus opiniones y con decir que es una mentira e iniciar las acciones que crean me parece suficiente”.

En el mismo sentido, trazó un paralelo con las expresiones pronunciadas por Milei en diversos actos y explicó que "el se expresa de la manera en que piensa que son las cosas". "El Presidente ha recibido numerosos cuestionamientos, mentiras, insultos... habló en general, no personalizado”, agregó.

En clave política, el jefe de Gabinete entiende que hay una gran vinculación entre el jefe de Estado y el presidente electo de los Estados Unidos: "Me parece que ambos no solo propician el libre mercado y el libre juego, hay vinculación".

“Yo no he conversado nunca con Trump pero si lo distingue y lo invita a Milei a una reunión como el único presidente presente, es porque comparte los puntos de vista”, analizó.

Sobre el final de una entrevista con Radio Rivadavia, el funcionario no descartó que el Presidente nombre por decreto a los jueces faltantes en la Corte Suprema: “El Presidente resolverá, si no serán dados los acuerdos correspondientes, como ha sucedido en el gobierno de Macri (Mauricio), si designa o no por decreto de manera interina a dos miembros de la corte para integrarla en su totalidad. No es una decisión que el pte haya expresado de manera públicamente”.

