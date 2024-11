Cristina Kirchner sobre el fallo en su contra: "Me castigan porque soy mujer"

La expresidenta Cristina Kirchner cuestionó a la Justicia por el fallo en su contra en la causa Vialidad: "Me castigan porque soy mujer". En medio de la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal, que confirmó la condena a la exmandataria a seis años de prisión por corrupción en la obra pública en Santa Cruz, la dirigente se dirigió al municipio bonaerense liderado por una intendenta cercana al kirchnerismo, Mariel Fernández, para encabezar una actividad con mujeres.

La expresidenta planteó: "Cuando sos mina, cuando sos mujer, todo te lo hacen 20 veces más difícil, y si por algo me castigan, no solamente es por todo lo que hice sino porque soy mujer, también, y no se bancan discutir con una mujer y que no puedan tener razón, como no me pueden pegar, porque cuando discuten y uno tiene razón, pum, piña. Como no me la pueden dar la piña, hacen las cosas que hacen, como las que hicieron hoy en Comodoro Py. Así que no importa chicas al lado de lo que tuvieron que aguantar miles de mujeres en condiciones horrendas, esto no lo veo como un sacrifico, sino casi como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país y un modelo de sociedad".