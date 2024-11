Filtran la oferta que recibió Colapinto de un importante equipo de F1

Franco Colapinto sigue dando que hablar en la Fórmula 1 gracias a sus grandes actuaciones y, sin tener un lugar asegurado, los rumores sobre su futuro van aumentando. En ese sentido, en las últimas horas filtraron que el argentino recibió una oferta nada más ni nada menos que de Red Bull para continuar en 2025 en La Máxima.

El reconocido periodista italiano Roberto Chinchero aseguró en Sky Sports el ofrecimiento que tiene el piloto de Williams de la escudería austríaca: "La propuesta está ahí, Milton Keynes (Red Bull) puede ofrecerle un asiento. Pero su pase es de Williams, que lo tiene en su programa Junior desde hace dos años y no es seguro que estén dispuestos a entregarlo”.

Según Chinchero, el plan de Red Bull sería Colapinto se incorpore a Visa Cash App RB, el segundo equipo de Red Bull en la Fórmula 1, que en la actualidad tiene a Yuki Tsunoda y Liam Lawson como pilotos principales. Sin embargo, la cuestión no es tan sencilla por varias cuestiones vinculadas a su vigente escudería y los contratos de otros pilotos.

Como Williams ya tiene cerradas sus dos butacas para la temporada siguiente, el plan es ceder a Franco a Sauber o, llegado el caso, que sea el piloto suplente mientras siguen pagando su contrato para mantenerlo en su escudería. Incluso, James Vowles, jefe del equipo Williams, expresó: “Si no corre en otro lado, estará con nosotros como piloto de reserva y hará pruebas con los monoplazas antiguos para mantenerlo básicamente vigente. Y como hemos visto este año, hay suficientes oportunidades donde pilotos de reserva pueden dar un paso al frente”.

Por otro lado, Christian Horner, jefe del equipo Red Bull, alimentó los rumores en una entrevista para Sky Sports sobre la no continuidad de Sergio "Checo" Pérez en el equipo y los pilotos que están siguiendo para el futuro. “Tenemos que mirar más allá. Hay muchos grandes talentos. Tenemos a Liam Lawson en el banco. No estamos muy seguros… viendo a pilotos como (Franco) Colapinto, (Oliver) Bearman y (Kimi) Antonelli. ¿Están a ese nivel? El tiempo lo dirá”, señaló.

Helmut Marko, asesor de Red Bull, también se refirió al argentino y a la chance del traspaso a la escudería a partir del 2025. “Con todos los elogios, naturalmente surge la pregunta de si el argentino no sería también una opción interesante para los Bulls. Una cosa está clara, en la Fórmula 1 todos hablan con todos”, reconoció en diálogo con el medio alemán Kleine Zeitung.

"El problema con él es que tiene un contrato a largo plazo con Williams. Lógicamente no quieren dejar ir a los jóvenes talentos, por eso el equipo. El jefe James Vowles está considerando un préstamo. Pero eso no es interesante para ningún equipo. No quieres entrenar a un piloto para otro equipo”, agregó Marko al respecto.

Colapinto declaró en las últimas horas que su cabeza está en conseguir una butaca para el 2025, más allá de que su foco se encuentra en finalizar una buena temporada con su actual equipo. Otra opción es la de Sauber, como desean en Williams, que todavía no definió al compañero de Niko Hülkenberg y, entre las principales opciones aparece Colapinto junto a Valtteri Bottas, Gabriel Bortoleto y Mick Schumacher, que en 2025 pasará a llamarse Audi.