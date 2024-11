Javier Pastore le puso fecha al fin de su carrera como futbolista profesional. El cordobés que brilló en el Huracán de Ángel Cappa, hace varios meses ya había anticipado que estaba evaluando su retiro definitivo porque los dolores en la cadera habían pasado a ser insoportables.

“Me gustaría, antes de junio del año que viene, anunciar formalmente mi retiro del fútbol”, expresó el Flaco en una entrevista con Relevo, y agregó: “El cuerpo no me aguantó más”.

“La lesión de cadera fue muy dura, me limitaba para jugar al fútbol. Los dolores de después de jugar eran muy fuertes, el fútbol me fue dejando y mi cabeza fue perdiendo fuerza porque era algo insoportable. Nos dejamos mutuamente”, siguió.

El exfutbolista de Palermo de Italia contó cuándo fue el momento que lo hizo pensar seriamente en el retiro: “Me mataba cuando mi hijo me decía ‘papá vamos a jugar a jardín’ y yo no podía levantarme del sillón del dolor que tenía. Ahí mi cabeza hizo un clic, pensé que por querer yo hacer algo, no estoy haciendo otra cosa con mi hijo, que es lo que más amo en el mundo”.

También habló de su relación con Diego Maradona. “Del Diego aprendés de todo. Fue una persona que te enseñaba todo el tiempo. La sensibilidad humana de Maradona también era distinta a todo el mundo, no he encontrado a una persona que transmita tanto como él. Me hablaba mucho de Italia, lo que se come, cómo hay que comportarse, cómo ser con la gente del sur, del norte. Me dio tantos consejos”, señaló.