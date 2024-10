Con un Cuti Romero con alarmas encendidas, el Tottenham venció al United.

El Tottenham se tomó revancha de lo ocurrido en la última definición de la Premier League y sacó a Manchester City de la Carabao Cup. Los Spurs, en su estadio, se impusieron 2-1 y avanzaron a los cuartos de final de la competencia inglesa.

Timo Werner abrió la cuenta cuando apenas iban cinco minutos de juego. Y antes de la primera media hora, Pape Sarr estampó el 2-0 mediante un remate de afuera del área que se le metió esquinado a Stefan Ortega.

Los de Pep Guardiola sufrieron dos golpazos en poco tiempo y no podían encontrarle la vuelta al juego de los locales. El consuelo llegó sobre el final del primer tiempo, cuando el brasileño Matheus clavó el descuento (1-2).

Se esperaba una segunda parte repleta de goles, pero no fue así. El City, con varios suplentes (Haaland ni siquiera ingresó), no pudo vulnerar en ningún momento al Tottenham, que de todas formas no la pasó nada bien. Incluso sufrió fuerte sobre el final, cuando una mala salida del arquero Vicario le dejó la pelota en el área a Nico OReilly y servida para el gol. Éste remató, pero apareció Yves Bissouma y, en la línea, salvó lo que hubiera sido el 2-2 y forzar el partido a los penales.

El Cuti Romero apenas disputó 51 minutos y fue reemplazado por Ben Davies por una molestia física en su pierna izquierda. Hasta el momento de su salida, venía jugando un buen partido con cuatro duelos ganados y tres despejes.