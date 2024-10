La Mesa Nacional del Transporte celebró la adhesión al paro y aseguraron: "Acá no se apretó a nadie"

La Mesa Nacional de Transporte brindó una conferencia de prensa para hablar sobre el paro y el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, fue el primero en tomar la palabra.

"Hoy se cumplió un día importante para los trabajadores de transporte y para el trabajador común. Hoy vimos la diferencia de lo que queremos enfrentar al Gobierno en paz y en orden y los que quieren dialogar. Se va a cumplir el paro de 24 horas", comenzó.

Asimismo, ironizó: "Agradecemos al Gobierno por la propaganda que nos hizo nombrandolo al compañero Pablo y al compañero Biró".

El titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, cuestionó al Gobierno por el profundo proceso de ajuste que lleva adelante y advirtió: "No saben dónde se están metiendo".

"No tenemos producción de barcos, privatizan los trenes, las pymes quebradas. ¿A dónde nos quieren llevar? Los agravios hay que tomarlos de quién viene. Es un honor que este Gobierno, que no tiene ninguna sensibilidad, me ataque a título personal. Pero les digo que no soy cobarde", expresó.

Luego fue el turno de Pablo Moyano, secretario general de Camioneros, quien destacó la adhesión a la medida de fuerza a nivel nacional.

"No circularon aviones, barcos, trenes, subtes, camiones. La gente se adhirió masivamente a la protesta. Acá no se apretó a nadie aunque por diferentes medios, el Gobierno intentó que no se llevara a cabo el paro. Estamos defendiendo toda la movilidad de transporte", remarcó. Y en esa línea, insistió: "Hoy demostramos que el transporte nacional mueve toda la economía del país y vamos a defenderlo como sea".

Por otro lado, salió a contestar quienes cuestionaban a algunos dirigentes de la CGT que se reunieron con el Gobierno: "La CGT somos todos. La mitad quiere dialogar y la mitad quiere confrontar. En definitiva, los que la terminaron cagan* fueron los diputados y senadores del peronismo que votaron que los trabajadores paguen Ganancias, que cag**** los $12000 a los jubilados y el aumento del financiamiento universitario".