Hoy se llevó a cabo el acto inaugural de la nueva agrupación "La Carlos Menem", que contó con la presencia de Zulemita Menem, hija del fallecido ex presidente, quien expresó su agradecimiento por ser "la inspiración de quienes desean iniciarse en la política para que el país recupere su grandeza".

La ceremonia tuvo lugar en un salón repleto de un hotel en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Córdoba. Entre los asistentes, se destacó la presencia de figuras del menemismo, como Alberto Kohan, quien se movía con un bastón, y del partido La Libertad Avanza, representado por el senador provincial Sebastián Pareja, considerado "padrino" de la nueva agrupación y uno de los oradores del evento.

La llegada del ex participante de Gran Hermano "Alfa", con su característico pañuelo en la cabeza y acompañado de Kohan, no pasó desapercibida. Durante el evento, un asistente le preguntó por qué estaba allí, a lo que respondió: "¿Sabes desde cuándo conozco a Alberto?".

"La Carlos Menem" surge como un espacio para jóvenes militantes de La Libertad Avanza, con el objetivo de apoyar la gestión de Javier Milei y reivindicar la figura y legado de Carlos Menem. Esta nueva agrupación se había anunciado semanas atrás y hoy hizo su debut oficial.

Uno de sus fundadores, Fidel Kohan, nieto del ex funcionario, también habló durante el acto. En su discurso, afirmó: "Después de años de tendencias socialistas de izquierda, venimos a reivindicar a un prócer argentino que supo integrar a Argentina en el mundo y que lideró un país que hacía las cosas bien". Además, resaltó que "el liderazgo transformador de Menem se refleja hoy en el presidente Milei, quien está regresando al camino de la libertad y restaurando el respeto por los símbolos patrios".

Zulemita, acompañada por su pareja, el ex presidente de River Plate Rodolfo D'Onofrio, se emocionó al dirigirse al público. Agradeció que tantos jóvenes vean a su padre como un ejemplo y expresó su deseo de que no se desistan en el esfuerzo por mejorar el país. "Lo mejor para nuestro país, a no bajar los brazos", dijo.

Aunque se especuló sobre la posible asistencia de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y de algunos miembros de la familia Menem que pertenecen a La Libertad Avanza, finalmente no asistieron. Sin embargo, sí estuvieron presentes el senador nacional Juan Carlos Pagotto, los diputados nacionales de LLA Lorena Villaverde y Guillermo Montenegro, y la legisladora porteña María del Pilar Ramírez, entre otros, así como el analista de política internacional Jorge Castro.