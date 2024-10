Hoy, Charly García, ícono de la música argentina, celebra sus 73 años. Su trayectoria, marcada por la innovación y la audacia, encuentra un eco especial en "Cuando ya me empiece a quedar solo", una canción que escribió a los 20 años y que ofrece una mirada anticipada sobre la vejez. Este clásico de Sui Generis, incluido en su segundo álbum, Confesiones de invierno, es un testimonio de la profundidad de un artista que, desde su juventud, exploró el paso del tiempo y la soledad.

García, que comenzó su carrera en los años 70, siempre tuvo una visión particular sobre la vida y la muerte. En Vida, su álbum debut con Sui Generis, presentó "Cuando comenzamos a nacer", donde reflexionó sobre el nacimiento y la creación de la personalidad. Sin embargo, en "Cuando ya me empiece a quedar solo", la atmósfera cambia drásticamente. La canción describe un futuro solitario, lejos de la idealización que otros artistas como Paul McCartney planteaban en su famosa "When I’m 64". Aquí, Charly presenta una realidad más sombría: un protagonista que observa el deterioro de su cuerpo, acompañado solo por su gata y recuerdos lejanos.

La instrumentación minimalista, con el piano de Charly y el bandoneón de Rodolfo Mederos, crea un ambiente melancólico que resuena en la memoria colectiva. A pesar de las dificultades y las luchas personales que García ha enfrentado a lo largo de su vida, su música ha seguido siendo un motor de inspiración.

A lo largo de los años, "Cuando ya me empiece a quedar solo" se ha convertido en una pieza enigmática en el repertorio de García. Aunque rara vez la ha interpretado en vivo, su significado ha crecido, transformándose en un símbolo de la conexión entre generaciones y la persistente admiración del público hacia su arte.

En 2000, Charly y Nito Mestre se reunieron para interpretar esta canción en Obras Sanitarias, un momento que celebró el legado de Sui Generis y reafirmó la vigencia de su música. La última vez que García presentó esta emblemática pieza fue en 2009, una actuación que contradice su visión inicial de soledad. La realidad es que, lejos de vivir una "vida reposada", Charly ha sido aclamado y ha seguido desafiando las expectativas, con un millón de manos aplaudiéndolo en cada paso de su camino.

Hoy, en su 73 cumpleaños, celebramos no solo al artista, sino también al hombre que ha sabido convertir sus miedos y fantasías en música atemporal, demostrando que la vida, con sus altibajos, es un viaje que vale la pena vivir. ¡Feliz cumpleaños, Charly!





