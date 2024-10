En la conferencia de prensa posterior al encuentro de ida de las semifinales, Gallardo admitió que, a pesar de no perder la esperanza, sabe que la tarea será complicada. “No se cumplió nada de lo que habíamos planificado. Cuando el juego no fluye, es difícil hacer un análisis. Sufrimos en todas las líneas y ante un rival de calidad, eso se paga caro. No logramos ser el equipo sólido que pretendíamos”, declaró.

La situación se tornó crítica para River cuando el equipo brasileño anotó dos goles en cinco minutos, casi sellando el destino de la serie. Gallardo expresó su desilusión por el desempeño de su equipo ante los aficionados que viajaron a Belo Horizonte: “La hinchada estuvo increíble y siento que no pudimos responder a su apoyo. Ahora debemos encontrar la manera de jugar un partido perfecto en todas las áreas para intentar revertir el resultado. Nada es imposible, pero debemos hacerlo bien”, afirmó.

Finalmente, el entrenador también se refirió a la lesión de Marcos Acuña, quien no pudo jugar debido a una inflamación en el tendón. “No es una lesión grave, pero sí una molestia que le impedía jugar con normalidad. Intentamos que se sintiera mejor en el calentamiento, pero no mejoró y no tenía sentido arriesgarlo en un partido así”, concluyó Gallardo.