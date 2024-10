Nadal cayó ante Djokovic y disputó su último partido en singles

El astro español, Rafael Nadal, perdió por 2-6 y 6-7 ante el serbio Novak Djokovic en el partido por el tercer puesto del Six Kings Slam que se disputa en Arabia Saudita y le puso punto final a su laureada carrera como tenista en singles.

A pesar de ser un torneo de exhibición que está estrenándose en el plano tenístico, el mundo de la raqueta se llenó de nostalgia y melancolía con el encuentro entre el oriundo de Mallorca y el oriundo de Belgrado, dos de los tenistas más laureados que ha tenido la historia de este deporte y de este siglo XXI.

Una etapa dorada se termina de cerrar en la historia del tenis. El suizo Roger Federer empezó a culminar esta época con su retiro en 2022 y, este sábado en la ciudad saudí de Riad, la raqueta española de 38 años disputó su último partido en singles, un formato en el que conquistó 22 Grands Slams, un oro olímpico y, entre 2005 y 2022, se mantuvo entre los 10 mejores del Ranking ATP siendo cinco veces número uno del mundo.

El encuentro entre Nadal y Djokovic se disputó en el Kingdom Arena y duró una hora y media. El serbio venció al español por 6-2 y 7-6, quedándose con el tercer puesto de este torneo de exhibición que entregará 6 millones de dólares al ganador, el doble de lo que recibe un campeón de Grand Slam.

Tras el partido, el oriundo de la ciudad serbia de Belgrado le dedicó unas palabras al mallorquín que, en dobles, se despedirá el próximo mes de noviembre en la Copa Davis cuando empiece la fase eliminatoria del certamen ante Países Bajos en cuartos de final: “Eres un deportista y una persona increíble, con una carrera magnífica. Espero verte aunque sea en la playa algún día. Felicidades a todo tu equipo y a la familia, por el sacrifico de estar en la vida de un tenista profesional. Ha sido un enorme placer compartir la pista contigo. Hemos jugado muchos partidos durante muchos años. Gracias no solo por mí sino por todo el mundo y por lo que le has dado al tenis. No dejes el tenis, hombre”.

Nadal le agradeció al serbio por sus palabras y declaró: “Gracias por todo, por lo que has dicho y por la asombrosa rivalidad que hemos tenido, porque me has ayudado a superar mis límites todos estos años. Os deseo a ti y a tu equipo lo mejor para el futuro. Voy a echar de menos todo. Han sido más de 20 años de carrera en la que mis sueños se han cumplido de sobra y he tenido un gran apoyo del mundo del tenis. He sido muy afortunado por todo”.

