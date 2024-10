La senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, criticó el “silencio” del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y lo instó a reflexionar. “A pesar de su mutismo, la dirección del peronismo es única, está viva y es Cristina”, afirmó. También se refirió al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, aconsejándole que se concentre en sus problemas provinciales.

Fernández Sagasti, de Unión por la Patria (UxP), expresó su descontento al señalar la falta de apoyo público de Kicillof hacia Cristina Fernández de Kirchner en la lucha por la presidencia del Partido Justicialista (PJ). Según ella, la ausencia de una postura clara por parte del gobernador bonaerense es “dolorosa” y pidió que se manifieste ante la interna del peronismo.

“Más que inquietante, me parece doloroso. Muchos nos preguntamos por qué Axel no se ha pronunciado a favor de que Cristina lidere el PJ nacional, que es la herramienta electoral donde debemos debatir nuestras propuestas y cómo enfrentaremos al gobierno de Milei”, sostuvo.

Fernández Sagasti también aprovechó para criticar a Kicillof en el contexto del Día de la Lealtad Peronista, instándole a “reflexionar”. Subrayó que “la conducción no puede ser negada. A pesar de que algunos lo intenten, la dirección del peronismo es una y está encabezada por Cristina Fernández de Kirchner”.

La senadora también cuestionó a quienes no apoyan la figura de la ex vicepresidenta para liderar el PJ. “Es innegable que Cristina tiene una gran ascendencia entre los compañeros peronistas. Quienes no lo comprenden, están viendo algo raro”, afirmó.

Sobre la candidatura de Ricardo Quintela, Fernández Sagasti fue crítica y le sugirió que se enfoque en su gestión. “Desde que Milei asumió, enfrenta serios problemas, como el pago de sueldos a los docentes”, dijo.

“Un gobernador no debería presidir el PJ, ya que eso dejaría al peronismo a merced de las necesidades de su administración”, concluyó.