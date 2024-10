Este miércoles, el gobernador Gustavo Sáenz firmó con el Ministerio de Capital Humano un convenio para la reactivación de obras de refuncionalización y refacción de edificios escolares salteños.

Al respecto, en diálogo con ‘Hablemos de política’ por Aries, la ministra de Educación, Cristina Fiore, explicó que luego del primer convenio firmado con Nación en Junio, donde “se estableció quienes van a ser responsables de cada obra”, en este segundo convenio “con el tema de la inflación, había discusión respecto del grado de ejecución de las obras, del importe del presupuesto que había que invertir para concluirlas”, sin embargo aseguró que “ya está revisado, Nación y provincia están de acuerdo”.

“Además un tema no menor que afectaba a la Joaquín Castellanos en la Capital, había una deuda importante de Nación hacia la empresa que había construido más de un 60% de esa obra y, con toda razón, la empresa no quería continuar si no se le pagaba, sobre eso ya también hay un acuerdo, espero honestamente que vamos avanzando”, completó.

La ministra reconoció que en Educación “el talón de Aquiles es el tema de infraestructura”, sin embargo adelantó que junto al los ministerio de Infraestructura y de Economía, se trabaja en un “plan muy ambicioso donde la idea es licitar la obra y el mantenimiento de una serie de escuelas”.

“Soy consciente de lo que pasó, por ejemplo, en la escuela República Argentina del barrio Casino, pero estamos trabajando mucho y a contrarreloj con los ministros para alargarlo lo más rápido posible, cuestión del año que viene tener un plan muy concreto de actuación sobre el tema de infraestructura porque sabemos que es la parte que nos está faltando, pero sí estamos trabajando en eso y yo calculo que antes de fin de año vamos a poder largar algo sólido”, indicó.