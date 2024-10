Conmebol respalda la candidatura de Chiqui Tapia

La Subcomisión de Control de la Conmebol, a través de una nota firmada por su presidente, José Orlando Montealegre, y fechada el miércoles en Luque (donde se halla la sede del organismo), informó que luego de haber efectuado un examen de integridad, había habilitado a Tapia a presentarse como candidato a la reelección en la asamblea del Comité Ejecutivo de la AFA, prevista para el jueves,

La comunicación fue emitida apenas unas horas después de que la Inspección General de Justicia (IGJ) ordenada suspender las elecciones convocadas por la AFA en las que Tapia iba a ser revalidado para un tercer mandato. Además, en esa asamblea se iba a votar el cambio de formato del torneo de Primera División, con la suspensión de los descensos y la ampliación de 28 a 30 equipos.

El examen de idoneidad realizado por el ente rector de la pelota en América del Sur es el que se efectúa a todos los integrantes de su Consejo Directivo (Tapia es vicepresidente segundo) en la víspera de las elecciones en la asociación nacional a la cual pertenezca ese dirigente, según establece el artículo 31° inciso 5 del Estatuto de la Conmebol, que también fija que si ese dirigente aspira a una reelección, “deberá superar satisfactoriamente un nuevo examen de integridad”, como en este caso.

La resolución de la Conmebol constituye un nuevo capítulo en esta puja administrativa cuyo final todavía es incierto. El martes, la IGJ, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, había hecho lugar a una presentación de Fassi para que suspendiera la asamblea convocada para el jueves en el predio que la casa madre del fútbol vernáculo posee en la localidad bonaerense de Ezeiza.

Si bien la IGJ no ordenó suspender la asamblea, determinó que en ella no se podría aprobar la conformación del nuevo Comité Ejecutivo (nuevamente con Tapia a la cabeza) por considerar que ello cercenaría el 25 por ciento del mandato del actual Comité Ejecutivo (tiene mandato hasta 2025). El organismo conducido por Daniel Roque Vítolo también evaluó que Fassi no había contado con el tiempo necesario para hacer campaña y sumar voluntades a su causa.

De todos modos y como están las cosas en estas horas, Fassi no podría aspirar a cargo alguno en la conducción del fútbol argentino, ya que el jueves pasado el Tribunal de Disciplina lo inhabilitó por dos años para representar a Talleres ante los diferentes órganos de la AFA como el Comité Ejecutivo o la Asamblea y también para firmar documentos o petitorios y para ingresar a las áreas de los estadios reservadas para los directivos o integrantes de las delegaciones oficiales.

Ello fue consecuencia de los incidentes ocurridos tras el final del partido que Boca le ganó por penales a Talleres el 7 de septiembre en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza por los octavos de final de la Copa Argentina. En la zona de vestuarios, Fassi discutió acaloradamente con el árbitro Andrés Merlos, quien aseguró que el dirigente lo había amenazado, lo había insultado y que uno de sus custodios había exhibido un arma de fuego.

Con el aval que en estas horas llegó desde Luque y a pesar de la resolución de la IGJ, la AFA efectuará el jueves la asamblea en la que designará a su nuevo Comité Ejecutivo y también aprobará la anulación de los descensos de la Liga Profesional esta temporada y el aumento del número de equipos participantes de 28 a 30 para la campaña 2025.

Eso implicaría también una modificación del sistema de disputa de los certámenes de la Primera División. Si bien seguirán disputándose dos torneos por año, ya no se competirá en el sistema de liga -todos contra todos y a una rueda-, sino que habrá dos ediciones de la Copa de la Liga, una en cada semestre.

En cuanto a los descensos, si bien la idea es suprimirlos este año, el plan es restituirlos en 2025. A partir de entonces serían dos por temporada: uno se definiría por la sumatoria de puntos en la tabla anual, mientras que el otro se resolvería por el promedio de puntos obtenido por los equipos participantes en las últimas tres temporadas. También se planea una reestructuración de los torneos de ascenso, pero eso lo decidirán las Mesas de cada divisional.

