Apuestas online: “Los datos de Salta superan la media nacional”

Por Aries, el director de Investigación del sondeo "Apostar no es un Juego”, Martín Romeo, aseguró que “los valores en Salta están por encima del promedio. A nivel nacional, el 38% de los jóvenes entre 15 y 29 años apuestan o lo hicieron alguna vez, en el caso de Salta, sube al 43%”.

Al mismo tiempo, el director lamentó que “los chicos destinan 3 de cada 4 pesos que los padres les dan para sus gastos diarios. Es equivalente al 75% de la plata que manejan”, lo que significa un gran gasto en estos sitios web.

Teniendo en cuenta eso, el informe menciona que los jóvenes gastan más de lo que ganan en cada apuesta pero que esto no se visibiliza ya que, a modo colectivo, las personas no comparten cuando pierden pero si cuando ganan, lo que funciona como “una invitación a quienes no están apostando y, para quienes apuestan y evaluaban dejar el habito, es una retención” sostuvo.

A nivel nacional, “los datos dicen que 3 de cada 4 chicos apuesta hasta 2 horas por día, un 15% lo hace más de 4 horas por día, 1 de cada 3 chicos presentó ansiedad y estrés y 1 de cada 4 se endeudo para apostar, lo que es sumamente preocupante y la mayoría de estos jóvenes se mueve en un ambiente donde amigos y conocidos son personas que apuestan y esto es un indicativo negativo” aseguró el director.

Es así que se empieza a trabajar en combatir la problemática. “La encuesta se hizo en 360 localidades de las 24 provincias y 7 de cada 10 encuestados afirman que las apuestas online son una problemática para la juventud y que tiene efectos negativos. No se va a resolver de la noche a la mañana, esto requiere múltiples acciones, intervención de varios actores sociales y tienen que ser sostenidas en el tiempo. Se deben sancionar leyes, proyectos y ordenanzas para acorralar este problema pero también el trabajo conjunto de las escuelas y familia” finalizó.