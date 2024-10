El conmovedor gesto de Juanfer Quintero con un hincha de River: "Yo lo pago"

Un conmovedor video se difundió en las redes sociales, contando la historia de Pedro, o "papi", como lo conocer sus allegados. Junto a una familiar, el hombre -que es fanático de River Plate- atinó a decir: "Yo vivo acá, en Yacutinga, Misiones", tras lo cual fue interrumpido por la mujer que estaba a su lado.

"¿Qué está pasando? No estás viendo y estás necesitando para una operación de los dos ojos, que se le taparon de cataratas, y nosotros no podemos pagar esto porque estamos acá en la colonia y las cosas no van bien", señaló la señora. "Yo estoy cuidando a mi mamá que tiene 100 años y a él, que tiene 56, y está en esa condición", agregó.

En este sentido, detalló: "Yo tengo 60, no tengo ni un sueldo de nada. En octubre cumplo 60 y voy a ver si me sale la jubilación para estar un poco mejor. Pero lo importante ahora es que él no ve, estamos desesperados queriendo operarlo y no hay forma ahora".

Al ser consultada por quien filmaba cuánto costaba la intervención oftalmológica, manifestó: "$1.300.000 me pidieron hace un mes por un ojo y hay que operarle los dos ojos", al mismo tiempo que Pedro mostraba orgulloso su carnet del club de Núñez. "Vamos River, carajo", expresó "papi", con una sonrisa.

Esta historia movilizó a Juanfer Quintero, actual jugador de Racing, quien no dudó en tener un maravilloso gesto con el hincha de River: "Yo lo pago", escribió en la publicación que se viralizó en redes sociales, en referencia a la cirugía refractiva del hombre en cuestión.

La actitud del futbolista tampoco tardó en viralizarse, al igual que el pedido de la familia de Pedro. Cabe destacar que un periodista local confirmó que Juanfer ya transfirió el dinero necesario para la operación, en tanto que resta confirmar cuándo se llevará a cabo la intervención que le permitirá volver a ver al club de sus amores en la Copa Libertadores.

