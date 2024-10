Fría, apática, tímida, shockeada, desenfocada. Así lució la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, que antes del partido se reunió con los referentes del plantel, entre ellos uno que lo bancó mucho y otro que se acercó a Suárez: José María Giménez y Federico Valverde. Claro, el equipo fue lo que los mismos protagonistas quisieron ocultar durante toda la semana, un 11 desconectado, falto de dinámica, poco atrevido y con una apatía indigna en un equipo del Loco. Por eso perdió ante un Perú que nunca había sumado de a tres.



Si bien durante los primeros diez minutos en Lima Uruguay logró conectar pases y dar la sensación de que no estaba inmerso en todo el escándalo que se desató luego de las feroces críticas de Luis Suárez al entrenador, eso tan solo duró un suspiro. Los charrúas entraron en el juego de Perú, que se animó a meter y presionar arriba, partiendo en dos a la Celeste, que se convirtió en un equipo de ocho jugadores y otro de tres, dejando a Olivera, De Arrascaeta y Darwin Núñez muy lejos de la pelota, una muestra de la pésima noche charrúa en Lima.

Lejos parece haber quedado aquel equipo que apabulló a Argentina en La Bombonera a mediados de noviembre de 2023. Mientras que aquel 11 salía a tomar del cuello a sus rivales presionando arriba, conectando en el medio y atacando por las bandas, ante Perú, la Celeste no generó peligro. De hecho, lo más picante fueron dos disparos de afuera de Valverde, que tuvo un partido para el olvido.



¿Un equipo que ya no es de Bielsa?



Por su parte, Perú se dedicó a no perder los estribos, a presionar arriba esperando una equivocación en el fondo uruguayo, que estuvo cerca de concretarse en un par de ocasiones:Nández rechazó mal provocando una situación de riesgo para el arco de Rochet, mientras que Fonseca lanzó un lateral hacia atrás que no quedó corto de milagro. Y su paciencia le dio frutos cuando Araujo la metió.

Ahí se incendió del todo Uruguay. Un raro Uruguay. Conteniendo una crisis que le brota de la piel y que lo hizo perder ante el peor equipo de la eliminatoria. ¿Lo bancan a Bielsa?

Con información de Olé