El juez Ricardo Pettis, a cargo del juzgado civil 66, garantizó la realización de la asamblea de la AFA durante la cual se votará la reelección de Claudio “Chiqui” Tapia como presidente. La decisión surge como respuesta a un planteo realizado por el tesorero Pablo Toviggino frente al intento del Club Atlético Talleres de evitar el encuentro previsto para el próximo 17 de octubre.

En dos resoluciones a las que accedió Infobae, el magistrado resaltó que “no se advierte –de momento– la existencia de impedimento formal alguno para la realización de la asamblea”.

Para entender el conflicto hay que retrotraerse a fines de septiembre, cuando Talleres -a cargo de Andrés Fassi, enfrentado con la AFA- se presentó ante la Inspección General de Justicia (IGJ) para cuestionar la convocatoria realizada para renovar el mandato del actual presidente. La definición de la IGJ, organismo dependiente del Poder Ejecutivo -también enfrentado con la AFA por las SAD-, podría conocerse recién la próxima semana, horas antes del acto eleccionario, convocado para el 17 de octubre.

Para evitar los efectos de una eventual resolución de la IGJ, Toviggino se presentó ante la Justicia Civil y solicitó una medida cautelar para garantizar la realización de la Asamblea. El juez Pettis rechazó el pedido en dos causas conexas porque -explicó- actualmente no hay ninguna decisión que afecte el normal desarrollo del encuentro de dirigentes pautados para el próximo jueves en el predio de Ezeiza, sin embargo resaltó que no hay fundamentos como para poder impedir la reelección de Tapia.

Además, el juez analizó que en el hipotético caso de que la IGJ intentara suspender la elección, la apelación a dicha resolución debería concederse con efecto suspensivo y no devolutivo -de acuerdo al artículo 243 del Código Procesal- lo que significa que se suspenden los efectos de la decisión recurrida y por lo tanto no habría ninguna traba legal para la conformación de la Asamblea del 17 de octubre. En otros términos: a partir de esta decisión judicial, Tapia tiene allanado el camino para ser reelecto en una elección en donde no habrá lista opositora.