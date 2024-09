Empresario de la carne advirtió: ”Si no hay poder adquisitivo, no hay consumo”

Con el ajuste económico de Javier Milei se supo que el consumo de carne bajó y la situación social es cada vez más complicada. “El gobierno de Javier Milei es una irrupción y nos deja en un escenario peculiar” aseguró Franco Brunetti - en “Agenda Abierta” con la conducción de Daniel Gutiérrez – y afirmó que “hay una situación económica en el plato de proteínas y eso se está sintiendo en la industria”.

“Cuando Doña Rosa tiene plata, elige la carne vacuna, cuando no tiene, va y busca otras opciones por el precio, si no hay poder adquisitivo no hay consumo” dijo al ser consultado sobre el contexto social y económico que, desde su lugar como comerciante, puede analizar.

Asimismo, dando importancia a una buena alimentación y con más de 60 años en la industria, sostuvo que “estamos endeudando el futuro. Hoy tenemos una falta de nutrición en los niños y jóvenes muy importante y esto trae consecuencias físicas y luego intelectuales. La gente está eligiendo otras opciones o comer una vez por día”.

Por otro lado, y refiriéndose a su actividad comercial, Brunetti lamentó que “hay una gran restricción en el sector. De cada 100 vacas faenadas, 75 van para consumo y el resto para la exportación, se prioriza el consumo y eso se está sintiendo”.

“La situación es difícil para todos” aseguró y es por eso que el empresario tuvo que refinanciar la deuda que su negocio tiene con la empresa de luz ya que “el consumo energético aumentó en un 80% y en nuestra empresa, hay muchas cosas más a tener en cuenta y todo suma”.

Finalizando, Brunetti se refirió nuevamente a la situación sociopolítica del país y la definió como “una taba que está en el aire y que hay que esperar que caiga. El sacrificio que todos estamos haciendo debe servir para algo”.