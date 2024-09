Deslizaron que observan un “doble juego” de parte de Francisco, ya que días atrás él había recibido en una audiencia privada a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, pero hoy se exhibió con Juan Grabois y criticó en duros términos a la política social y al Ministerio de Seguridad.

“Ya lo dijimos en otras oportunidades. Es la opinión del Papa que nosotros escuchamos y hasta reflexionamos. No tenemos por qué coincidir con él, aunque el respeto es total. No hay mucho más para decir”, ratificó en público el portavoz Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa.

La postura formal de la Casa Rosada contrastó, no obstante, con la reacción en la red social X de uno de los responsables de la comunicación digital libertaria, el jefe del bloque de diputados bonaerenses, Agustín Romo, que tildó a Francisco de “cipayo traidor”. Esto fue porque, Francisco, entre otras declaraciones de alto impacto impacto, dijo: “Que nadie nos robe la memoria histórica. Acordémonos de (Julio Argentino) Roca que les cortó la cabeza a todos los aborígenes, una cosa vergonzosa. Memoria histórica total”. En un mensaje de alto voltaje, Romo replicó: “Criticar la campaña del desierto es ser un cipayo traidor a la patria al servicio de los peores intereses”.

Qué pasó

Francisco habló hoy en un evento para conmemorar los diez años del primer encuentro de los Movimientos Populares en el Vaticano y realizó críticas directas al Gobierno argentino, algo poco usual en él. El Papa cuestionó en duros términos la actuación de las fuerzas de seguridad durante la protesta que hubo frente al Congreso por el debate de las jubilaciones, cuando fue utilizado gas pimienta. “Me hicieron ver una represión. Obreros, gente que pedía por sus derechos en la calle. Y la Policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad. El Gobierno se puso firme y en vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta, le convenía. Ténganlo en cuenta eso”, lanzó el Papa.

En la Casa Rosada señalaron que el Papa hace “un doble juego”. “Por un lado la invita a Pettovello a la Santa Sede y por el otro lado lo invita a Grabois para mostrar que habla con todo el espectro. Finalmente se vuelca por Grabois”, subrayó un colaborador oficial que aclaró que “la decisión oficial es la de no confrontar con el Papa para no caer en su terreno”.

Respecto al encuentro de la ministra de Capital Humano con el Sumo Pontífice, en Balcarce 50 hubo reacciones en dos sentidos. Por un lado, algunos colaboradores de Milei defendieron a la funcionaria. Señalaron que en privado Francisco le habría dicho a Pettovello “lo contrario que lo que dijo en público” y que coincidió con ella en la necesidad de combatir la corrupción en materia de asistencia social.

Pero episodio con el Papa también volvió a recalentar así la tensión que existe entre algunos de los laderos del Presidente, referenciados Santiago Caputo, y la ministra protegida por Milei. “Todos entendíamos que había salido bien esa reunión. Evidentemente no”, dijo un colaborador oficial que responde a esa ala.

Esta semana Francisco recibió a Pettovello durante una hora en la Santa Sede. Según trascendió, Francisco escuchó un informe de gestión detallado en boca de la ministra, pero no hizo comentarios. Tampoco hubo una foto oficial. En Capital Humano señalaron que sí hubo fotógrafo en el encuentro, pero que no se difundió la imagen porque se trató de una audiencia privada y Pettovello no quiso comprometer al Sumo Pontífice.

Un funcionario dijo que no comprendía la comparación que hizo Francisco del gasto en materia de seguridad y en materia social. “No hay gobierno que haya invertido más en contención social que el de Milei, si se tienen en cuenta los aumentos que hubo en Asignación Universal por Hijo (AUH), Tarjeta Alimentar y el Plan 1000 Días”, apuntó el colaborador con excelente llegada a la Casa Rosada. Y agregó: “En materia de seguridad, el plan de (Patricia) Bullrich viene siendo un éxito. Lo más importante es que descendieron los homicidios”.

Desde el Ministerio de Seguridad también evitaron responderle a Francisco. “Es la opinión de él y, como todas las opiniones, se respetan. No tenemos más comentarios que hacer al respecto”, se limitaron a decir en la cartera de Bullrich. En otras oportunidades la ministra le había contestado al Sumo Pontífice cuando se refirió al plan de baja de la edad de imputabilidad. “Estoy dispuesta a ir y explicar sobre los jóvenes que matan”, había dicho Bullrich a contramano de la posición de Francisco en esta materia.

Francisco, en tanto, hoy aludió a un presunto pedido de “coimas” de un “ministro” aunque no especificó de qué gestión. Adorni dijo que no sabe “de dónde viene el comentario” que hizo el Papa en alusión a dicho “ministro”, cuyo nombre no se reveló.

La Nación