Argentina le ganó 3-0 a Finlandia y avanzó a las Finales de la Copa Davis

El equipo argentino de Copa Davis le ganó a Finlandia por 3-0 y clasificó a las Finales del certamen tras cinco años. En primer turno, Etcheverry y Cerúndolo ganaron los singles, mientras que en dobles, González y Molteni vencieron a Heliovaara y Virtanen en tres sets. Del 19 al 24 de noviembre jugarán la nueva fase eliminatoria en Málaga.

Tomás Etcheverry le ganó en dos sets corridos por 6-2 y 7-5 a Daniel Evans

Etcheverry abrió la serie contra Ero Vasa (número 703 del mundo) y le ganó por 7-6 (7-5) y 6-3 en menos de dos horas, mientras que Francisco Cerúndolo derrotó a Otto Virtanen, que está número 101°. Fue un partido trabajado que logró llevarse en 3 sets.

The wait is over, Argentina back into the quarter-finals!

They came alive in the final set, there was just no stopping Maximo Gonzalez and Andres Molteni #DavisCup pic.twitter.com/kAcOPiwt1W

— Davis Cup (@DavisCup) September 14, 2024

De esta manera, Argentina vencía 2 a 0 a Finlandia y tenia que esperar lo que ocurría en dobles. En un duelo complicado por perder el primer set en tiebrek, Andrés Molteni y Máximo González vencieron a Harri Heliovaara y Virtaanen, pareja número 15 en dobles, por 6-7 (3-7) 6-4 y 6-3

Con información de C5N