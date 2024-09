Uso de pasajes por diputados se disparó en 2024: Tres veces más que en 2023

En los primeros seis meses del año, los diputados dispusieron en total de 27.771 tramos de pasajes, según los datos publicados en el sitio web de la Cámara y procesados por Infobae. La cifra es más del triple de los 7.813 tramos usados en el mismo período de 2023. El número de la primera mitad de 2024 duplica, a su vez, el promedio de los primeros semestres anteriores desde 2018, exceptuando el período de la pandemia de COVID-19, de acuerdo al análisis comparativo hecho por este medio. Cada tramo es un pasaje de ida o de vuelta.

En dinero, los 15.042 tramos aéreos y 12.729 terrestres que se usaron en la primera mitad del año implicaron un gasto de aproximadamente unos $3.600 millones, según pudo saber Infobae de fuentes de la Presidencia de la Cámara. En el primer semestre de 2023 se habían emitido 7.617 aéreos y 196 terrestres.

Desde la Presidencia de la Cámara baja explicaron a Infobae que la mayor emisión de pasajes obedece a que hubo más actividad de las comisiones en lo que va del año. Señalaron que mientras en el primer semestre hubo 162 reuniones de comisiones permanentes y bicamerales, en el mismo período del año pasado se realizaron 63.

La cantidad de tramos que tiene asignada cada legislador -hasta un máximo de 36 por mes en total-, abrió un debate sobre su necesidad y el uso social y político que le dan a los pasajes que no están a su nombre y exceden los necesarios para ir cada semana al Congreso desde sus provincias. Si bien están previstos en la normativa de la Cámara, hay quienes cuestionan la discrecionalidad con la que los legisladores pueden asignarlos a otras personas -más allá de sus asesores- y la falta de transparencia sobre los destinatarios.

De los 257 diputados que integran la Cámara, casi el 90% -230 legisladores- usaron los pasajes que tienen disponibles en concepto de movilidad, según la normativa vigente.

Para esta nota, Infobae consultó a una decena de diputados de los que requirieron mayor cantidad de tramos en el primer semestre. Todos coincidieron en su legalidad y destacaron que su uso está enmarcado en lo que dispone la reglamentación de la Cámara. A su vez, señalaron que “no hay manera de que los diputados y senadores del interior puedan trabajar” si no disponen de esos vuelos pagados por el cuerpo y que, además, necesitan que viajen algunos de sus asesores. Varios señalaron que la difusión de la información -que está publicada en la sección de Transparencia de la Cámara de Diputados- tiene “una intencionalidad antipolítica”.

De cuántos tramos dispone cada diputado

Actualmente, los diputados pueden elegir una de cinco opciones de disponibilidad de pasajes y cobro de movilidad, contempladas en la Resolución 333/2024 dictada por Menem. Deben optar a principios de año (o al asumir) y es la que les rige anualmente. La primera de esas alternativas es recibir una cantidad máxima de 36 tramos aéreos y terrestres por mes. El número se redujo a partir del 3 de marzo por una resolución de Martín Menem en 4 tramos aéreos y 4 terrestres, ya que anteriormente eran en total 44.

Otra alternativa que tienen es elegir una cantidad menor de los pasajes innominados y recibir una suma de dinero por esos tramos resignados; o renunciar a todos los pasajes que no están a su nombre y cobrar, en cambio, una compensación de $607.000 por movilidad que se suma a la dieta. En la actualidad, con el último ajuste dispuesto por Menem en medio del debate de la Ley Bases, un diputado nacional percibe unos $4,3 millones de bolsillo. Los que viven a más de 300 kilómetros de Capital Federal, cobran además desarraigo y su dieta asciende a unos $6 millones brutos.

A los que eligen esta opción de solo pasajes, les corresponden 10 tramos aéreos o terrestres a su nombre que son intransferibles, y otros 10 aéreos y 16 terrestres innominados, que pueden ser usados por otras personas que ellos designen. Si no los usan en el mes calendario solicitados, se vencen, y no pueden acumularse para el siguiente.

Pero los legisladores no usan todos esos tramos porque no les alcanzarían los días del mes para agotarlos. Suelen usar los 10 tramos aéreos (5 pasajes) para viajar una vez por semana al Congreso, si bien en algunos casos necesitan más de un tramo porque no todas las ciudades tienen vuelo directo a Buenos Aires y requieren de alguna conexión.

Los 26 tramos innominados (13 pasajes ida y vuelta) están destinados en su mayoría al trabajo político y la “tarea social” en sus distritos. Si bien los legisladores suelen asignar a algunos a los asesores que son oriundos de sus distritos (pueden tener hasta cuatro de planta transitoria cuando llegan a la Cámara), el resto suelen estar destinados a personas de sus provincias que necesitan viajar por distintos motivos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, redujo la cantidad de tramos de pasajes disponibles para los diputados de 44 a 36 en marzo pasado (EFE/Cámara de Diputados de Argentina)

Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, cuestionó la ausencia de transparencia sobre el destino de los pasajes innominados que reciben los legisladores. “No sabemos para qué se usan o quién viaja en cada caso, y el motivo. La Cámara de Diputados debería tener en su web la información que diga a qué se destinó cada pasaje, o si quedó una cantidad sin usarse, en una base de datos abiertos que sea transparente a la ciudadanía”, sostuvo ante Infobae.

Así, esos 26 pasajes aéreos y terrestres que reciben innominados (que pueden ser transferidos a quien el diputado elija) terminan siendo parte de una lógica política en la que se mezcla la asistencia social a ciudadanos de sus provincias -que tienen necesidades concretas y reales-, con la captación de apoyo político.

“Hay una lógica política de usar ciertos recursos que los diputados tienen asignados para cumplir su tarea que, en parte, es hacer política, pero también para asistir a un grupo pequeño de sus representados, o darle un pasaje a alguien que necesite viajar. Hay mucho de ese intercambio político que implica un uso discrecional de esos recursos para cultivar lealtades”, analizó Diego Reynoso, politólogo e investigador de la Universidad de San Andrés (UDESA) y del CONICET.

Canje por dinero

En 2018, durante la presidencia de Emilio Monzó (Cambiemos), los diputados dejaron de poder canjear sus pasajes no utilizados por dinero en efectivo. Debieron pasar a optar por alguna de las cuatro combinaciones disponibles en ese momento, que incluían 10 pasajes aéreos o terrestres a su nombre e intransferibles por mes, más una combinación de aéreos o terrestres innominados (con un máximo de 32 tramos), y una suma de dinero fija adicional por “movilidad”.

Actualmente, los diputados pueden optar por los 36 tramos mensuales máximos disponibles, o usar los 10 tramos a su nombre y cambiar los 26 innominados del mes por $606.943, según la última actualización, como una suerte de compensación por “movilidad” que se suma a la dieta. En la actualidad, con el último ajuste dispuesto por Menem en medio del debate de la Ley Bases, un diputado nacional percibe unos $4,3 millones de bolsillo. Los que viven a más de 300 kilómetros de Capital Federal, cobran además desarraigo y su dieta asciende a unos $6 millones brutos.

También tienen la alternativa de usar los 10 tramos aéreos o terrestres intransferibles y los 10 aéreos innominados, y cambiar los 16 terrestres sin nombre por $173.412. Otra opción que les brinda la normativa consiste en usar los 10 aéreos o terrestres a su nombre, los 16 tramos terrestres innominados, y recibir $433.531 por los 10 aéreos sin nombre que resignan.

Desde el despacho del titular de Diputados señalaron que “la solicitud de pasajes se hace toda on line, sin intervención de la presidencia de la Cámara”. Hasta la desregulación dispuesta el 21 de agosto por Federico Sturzzenger, la compra de pasajes en el sector público se hacía únicamente a través de la agencia estatal OPTAR SA que actuaba como una agencia cautiva, y los tickets aéreos solo podían ser de Aerolíneas Argentinas. Ahora, si bien continúa funcionando Optar, la Cámara puede comprar los pasajes a otras aerolíneas, ya que la línea de bandera perdió el monopolio de esa venta.

En el caso de los diputados que viven a menos de 100 km de la Capital, pueden recibir directamente $754.472 por mes para gastos de movilidad, en lugar de los tramos aéreos o terrestres. Los montos de dinero en las opciones disponibles se ajustan en base al Índice de Movilidad Jubilatoria de la Administración Nacional que la Seguridad Social (ANSES) elabore a partir de mayo.

