Cristian Medina fue vendido por USD 15 millones al Fenerbache de Turquía y dejará Boca en enero

Finalmente, Cristian Medina cumplirá su deseo de jugar en Europa. Boca y Fenerbahce de Turquía acordaron este viernes el pase del volante a cambio de USD 15 millones y una plusvalía del 20% en el caso de una futura venta. Lo ventajoso para el club auriazul es que el nacido en Moreno recién partirá a finales de la actual temporada.

Medina firmará un contrato hasta junio de 2030 con el equipo turco, cuyo entrenador es el portugués José Mourinho, quien pidió especialmente el fichaje del mediocampista de 22 años.

La semana pasada, en un video -filtrado por el club- se había escuchado que el jugador le confesaba a su compañero uruguayo Miguel Merentiel sus deseos de jugar en Europa, durante una charla que ambos mantenían en un alto del entrenamiento.

Medina surgió en las divisiones inferiores de Boca, en cuyo primer equipo debutó el 14 de febrero del 2021, en un partido del campeonato local ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

En el último año, se consolidó como una pieza clave en el equipo, con el que disputó más de 150 partidos, anotó 9 goles y entregó 11 asistencias. El jugador fue parte del plantel subcampeón de la Copa Libertadores 2023 y también colaboró en la clasificación de Boca al Mundial de Clubes 2025.

A nivel internacional, participó en las divisiones formativas de la Selección argentina desde la Sub 15, con la que se consagró en el Mundial de esta categoría en 2017. Luego pasó por la Sub 17 y la Sub 20. Con la Sub 23 disputó recientemente los Juegos Olímpicos de París 2024, con Javier Mascherano como entrenador.

En este mercado, Boca vendió el pase de tres de sus figuras juveniles: el defensor Aaron Anselmino, quien fue comprado por el inglés Chelsea, en el que jugará a partir de junio de 2025; el delantero Luca Langoni, quien emigró a Estados Unidos; y Ezequiel "Equi" Fernández, quien pasó a la Liga de Arabia Saudita.

Con información de El Canciller