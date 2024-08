Show de música urbana en el anfi ‘Aristene Papi’, este sábado

La Municipalidad de Salta a través de la Agencia Cultura Activa acerca a la comunidad diferentes actividades artísticas y, en esta oportunidad, invita a los vecinos y turistas a un gran show de música urbana.

“Escucha el arte de los míos” será un encuentro para los fanáticos de este género musical que reunirá a muchos artistas locales. Entre ellos se contará con la presencia de: Shulian, Matuza, Ares the Bussines, Sie7e is the name, Brumel, Fran ffc, Neotokio, Santa Luisa, Curter 187, Pri, Alkoy, Fkng karta.

Fiel a este estilo, los presentes disfrutarán de toda una fiesta junto a destacados exponentes que brindarán una presentación única.

Será un espectáculo apto para toda la familia al aire libre y con entrada gratuita, el sábado 31 de agosto de 18 a 23 horas, en el anfiteatro Aristene Papi ubicado en calle Ameghino y 20 de Febrero.