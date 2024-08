Según el Boletín Nº 40 del Ministerio de Salud de la Nación, “la sífilis continúa siendo un desafío para la salud pública, a pesar de que se cuenta con herramientas eficaces para su prevención, diagnóstico y tratamiento”.

Salta cuenta con un programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales, con dependencia de la Subsecretaría de Medicina Social, cuya jefatura está a cargo de Laura Caporaletti quien se refirió a la situación de las ITS en Salta, afirmando que “el aumento de casos, principalmente de sífilis, es una preocupación mundial y nuestra provincia no escapa a esa realidad”.

La profesional comentó que “se hace un trabajo fuerte en prevención de la sífilis congénita, controlando a las embarazadas, con la idea de que la mujer a la que se le detecte la infección comience el tratamiento de inmediato”. También se pone énfasis en el control de los niños expuestos, es decir los nacidos de madres infectadas, y de los que nacen con la enfermedad, lo que se conoce como sífilis congénita.

Caporaletti hizo un llamado “a la responsabilidad individual en el cuidado al tener relaciones sexuales, usar preservativo de la manera correcta y efectuarse los controles médicos”. Al respecto, dijo que “en los hospitales y centros de salud que cuentan con laboratorio hay disponibilidad de reactivos para los diagnósticos de sífilis”, agregando que “también hay espacios para consulta y asesoramiento profesional”.

Entre las causas que motivan el incremento de las ITS, señaló cierto relajamiento social a partir del gran avance de la medicación antirretroviral, que permite que una persona con VIH pueda llevar una vida normal. “Hoy una persona con VIH que hace tratamiento de manera correcta puede tener el virus indetectable, pero eso no significa que no esté expuesta a contraer cualquier otra infección por una relación sexual sin protección”, expresó la funcionaria.

También se refirió a los métodos de anticoncepción. “Son formas muy efectivas para evitar embarazos no buscados, pero no evitan la transmisión de enfermedades”, dijo Caporaletti, reforzando que “el preservativo, bien usado, es una barrera eficaz para prevenir infecciones de transmisión sexual”.

La OMS sostiene que, cuando se usan correcta y sistemáticamente, los preservativos son uno de los métodos de protección más eficaces contra las ITS, incluida la infección por el VIH. Sin embargo, a pesar de su eficacia, no protegen frente a las ITS que causan úlceras en zonas distintas de los genitales (como la sífilis y el herpes genital). Cuando sea posible, debe utilizarse un preservativo en toda actividad sexual vaginal y anal.

Datos numéricos provinciales

El programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales proveyó información sobre casos de sífilis en la provincia de Salta. De enero a mayo se notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud (SNVS) 491 nuevos diagnósticos en población general.

Enero: 161

Febrero: 58

Marzo:103

Abril: 72

Mayo: 97

Del total de casos, 261 corresponden a varones (53,2%), 229 a mujeres (46,6%) y 1 sin definir género.

En cuanto a la edad, la distribución de diagnósticos es la siguiente:

De 10 a 19 años: 41

De 20 a 29 años: 223

De 30 a 39 años: 118

De 40 a 49 años: 58

De 50 a 59 años: 34

De 60 a 69 años: 10

De 70 a 79 años: 5

De 80 a 89 años: 2

El departamento con mayor cantidad de casos notificados es Capital, con 341. Le siguen Cerrillos, con 18; Orán con 16 y Rosario de Lerma, con 15.

De enero a mayo del presente año se contabilizaron 115 mujeres embarazadas con sífilis, lo que significa riesgo de enfermedad congénita en sus hijos. La mayor cantidad de diagnósticos corresponde a la ciudad de Salta, con 35, seguido por Orán, con 18 y Tartagal, con 13.

respecto a la sífilis congénita, en los primeros cinco meses del 2024 nacieron 24 bebés con sífilis congénita, a los cuales se los trató con medicación antibiótica.

Para obtener más información, se puede concurrir al programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales, ubicado en avenida Sarmiento 625 de la ciudad de Salta, de lunes a viernes, de 7 a 14. Teléfono (0387) 4215169. Correo electrónico: [email protected] Instagram: Programa VIH Salta.