Cristina Kirchner fue contundente. En momentos en que algunos sectores políticos envían señales a la vicepresidenta Victoria Villarruel -quien mantiene una tensa relación política con Javier Milei- la ex presidenta no dejó lugar a los matices. “Pericia psiquiátrica les vamos a pedir a los que dicen que Villarruel es peronista”, publicó en su cuenta de X (ex Twitter).

Esta mañana se conoció una noticia sobre una pericia psiquiátrica que afecta a Cristina Kirchner. Una de las personas acusadas por el intento de magnicidio, Brenda UIiarte, fue declarada imputable después que un estudio que se realizó sobre sus facultades mentales, que pidió la propia defensa de la joven, amiga íntima de Fernando André Sabag Montiel, que gatilló el arma frente al rostro de la ex vicepresidenta.