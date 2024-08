La UNSa nuevamente de paro por 48 horas, por mejoras salariales

Por Aries, Diego Maita, secretario General de Adiunsa (La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta) contó que los trabajadores universitarios nuevamente iniciaron un paro de 48 horas para exigir una respuesta ante el retraso y recorte salarial que están sufriendo.

“En los últimos ocho meses, nuestros salarios sufrieron una merma superior al 50%, desde diciembre a julio”, sostuvo Maita.

Maita acusó a Nación de retener “un gran porcentaje de lo que cobramos por trabajar y a riesgo de equivocarme, creo que somos el sector al que más se le ha recortado salario”.

Según advirtió, se ofreció un aumento del 3% para agosto y otro 2% para septiembre, pero los trabajadores consideran que estas medidas son insuficientes, en un contexto de inflación. "Esto se vuelve intolerable e insoportable en el día a día", añadió el titular del gremio.

Además de las reivindicaciones salariales, los trabajadores buscan “expresase en contra de esta declaración de esencialidad de la educación, donde entendemos que el Gobierno no cree que de verdad, porque no le ponen un presupuesto digno y simplemente intentan frenar la lucha no de los sectores que no estamos oponiendo a sus políticas”.

El paro, que comenzó hoy, continuará durante todo el día de mañana, mientras los trabajadores siguen reclamando una respuesta concreta por parte del gobierno nacional. "Vamos a seguir redoblando la lucha", aseguraron.