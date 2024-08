Pepinos: Preocupación por brote de salmonela en Estados Unidos

Un brote de salmonela relacionado con pepinos preocupa a las autoridades de Florida, Estados Unidos, según fuentes oficiales enfermó a 449 personas en 31 estados.

Estas estadísticas las dieron a conocer funcionarios de salud pública. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitieron una actualización sobre el brote que habían identificado por primera vez en primavera, pero confirmaron que originalmente se había pensado que eran dos infecciones separadas, pero estaban vinculadas.

Al menos 125 personas habían sido hospitalizadas hasta el 2 de julio, aunque las autoridades dijeron que el número real de personas enfermas es probablemente mucho mayor que el número inicial informado.

Este brote en particular probablemente haya terminado porque ya no se venden más productos afectados. “No hay ningún producto de estas granjas en el mercado y es probable que no haya ningún riesgo continuo para el público”, dijeron los organismos de salud.

Se retiraron del mercado pepinos de dos granjas de Florida: Bedner Growers de Boynton Beach y Thomas Produce Co. de Boca Raton. Los consumidores no encontrarán estos productos a la venta, sumado a que la temporada de cultivo ya terminó.

¿Qué es la salmonela?

La salmonela es una bacteria que es la principal causa de enfermedades transmitidas por los alimentos.

A menudo se encuentra y se propaga a través de las heces de animales o humanos, principalmente debido a prácticas agrícolas o de manipulación de alimentos insalubres. En el caso de los pepinos de Florida, al menos algunos se contaminaron con el agua del canal sin tratar que una de las granjas utilizó para cultivarlos.

Las personas suelen contraer salmonela al comer alimentos contaminados (a menudo crudos o poco cocinados), beber agua contaminada o tocar animales infectados.

La diarrea, la fiebre y los calambres estomacales son los síntomas más comunes.

¿La salmonela puede matarte?

En Estados Unidos, cada año la bacteria causa aproximadamente 1,35 millones de enfermedades, 26.500 hospitalizaciones y 420 muertes. No se ha relacionado ninguna muerte con el brote de salmonela con los pepinos cultivados en Florida.

Las personas con mayor probabilidad de experimentar síntomas graves son los niños menores de 5 años, las personas mayores y aquellas con sistemas inmunológicos más débiles. Tienen más probabilidades de desarrollar infecciones sistémicas peligrosas en la sangre o los huesos, dicen los expertos en atención médica. Un brote de salmonela en 2015 vinculado a pepinos importados de México resultó en cuatro muertes, dijeron funcionarios de salud.