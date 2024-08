El ex candidato presidencial Sergio Massa postergó un congreso partidario del Frente Renovador en el que planeaba reaparecer con fuertes críticas al Gobierno. El pedido para que el ex jefe de Estado sea expulsado del partido crece de “abajo hacia arriba”, pero los máximos referentes por ahora dilatan una definición.

En ese marco y mientras 55 de los 99 diputados de Unión por la Patria ya firmaron un proyecto para condenar la supuesta violencia de género que Fernández habría ejercido sobre su ex pareja, algunos de los principales referentes del peronismo se congregaban este viernes por la tarde en La Rioja, donde el gobernador Ricardo Quintela presentar la flamante Constitución provincial que podría habilitarlo a un tercer mandato.

El fantasma del escándalo que rodea a Fernández y amenaza con salpicar a ex ministros sobrevuela la cumbre peronista, pero no habría definiciones. La dirigencia del peronismo quiere evitar “pegarle en el piso” al ex mandatario, pero cada vez hay más pronunciamientos de dirigentes y bases militantes que reclaman acciones contra el ex presidente.

Pero para agravar la situación política del peronismo, en esa cumbre apareció Fernando Espinoza. Es que el intendente de La Matanza está procesado por abuso sexual y quedó a un paso de ir a juicio oral por el delito de abusar de quien era su secretaria privada.

Quintela quiere ir por el PJ

“El gitano” Quintela, como sus amigos y adversarios llaman al gobernador, es uno de los dirigentes que pretende conducir el PJ. Su posicionamiento como uno de los más férreos opositores a la administración de Javier Milei es su principal carta de presentación. Lo apalancan su equilibrio entre los gobernadores peronistas que quieren tomar distancia del kirchnerismo y su buen vínculo con Cristina Kirchner.

A Quintela no lo ayudará en absoluto el hecho de que Fernández -que siempre recordó su lazo con La Rioja porque su padre era oriundo de esa provincia- transmitiera en charlas privadas que apostaba a su figura para renovar el partido. El gobernador fue entre 2019 y 2023 uno de los dirigentes que más empujó a Fernández a independizarse de Cristina Kirchner, pero terminó apoyando la fallida candidatura presidencial de Eduardo “Wado” de Pedro hasta que se unió al clamor y las gestiones del santiagueño Gerardo Zamora y del catamarqueño Raúl Jalil en el pedido para que Sergio Massa fuera finalmente ungido candidato.

El senador camporista -que se mostró este miércoles junto a Emilio Pérsico, del Movimiento Evita, en la marcha por San Cayetano no será de la partida por “motivos personales”, según aclararon en su equipo de trabajo. “Tiene la mejor con el gitano”, afirman. De Pedro hace gala de un perfil más dialoguista que el del jefe de la organización y del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, sumido en un silencio absoluto alrededor del escándalo que rodea a Fernández. Además, la ex directora de Migraciones y subalterna de De Pedro en Interior, Florencia Carignano, reclamó que Fernández sea echado del partido.

En La Cámpora hablan por el ex presidente del bloque de diputados del Frente de Todos (que no firmó el proyecto legislativo para repudiar a Fernández, aunque no suele firmar ninguno que no sea de su autoría) las dirigentes más prominentes de la organización que acompañaron a su madre, la ex presidenta, en su periplo mexicano, Mayra Mendoza y Anabel Fernández Sagasti. La intendenta de Quilmes no solo sugirió que el ex presidente daba con el perfil de un golpeador, también explicitó la idea que por estas horas pretenden cristalizar en el kirchnerismo, que Fernández ejerció violencia política sobre Cristina Kirchner.

Más libres de las ataduras partidarias para ensayar un proyecto presidencial más aperturista de cara a 2027, el vicepresidente del PJ Axel Kicillof fue uno de los dirigentes más relevantes que viajaron a La Rioja para potenciar la reunión partidaria, manchada por las noticias que rodean al ex mandatario. El gobernador bonaerense debió apurar una posición contudente. “Es gravísima la denuncia. Así que, bueno, estamos todos en shock”, dijo.

En la provincia norteña también se realizaba un encuentro de la Federación Argentina de Municipios (FAM), que preside Fernando Espinoza, intendente de La Matanza y procesado por abuso sexual, una piedra que amenaza con ser cada vez más incómoda para el peronismo en su conjunto. El alcalde del municipio bonaerense más poblado, no fue de la partida.

Sergio Massa, en tanto, el último candidato presidencial de “la unidad” suspendió un Congreso del Frente Renovador en Sierra de la Ventana donde tenía previsto reaparecer con fuertes cuestionamientos a la gestión de Milei. El escándalo que rodea al presidente complica la estrategia del tigrense, aunque en su partido apelaron a otras excusas. Las mujeres de su espacio fueron de las primeras en criticar al ex presidente.

Como informó Clarín, Lucía Corpacci, una de las vicepresidentas a cargo desde la licencia de Fernández, llamó a una reunión de mujeres para el próximo miércoles. Aunque la ex gobernadora de Catamarca le bajó el tono al encuentro. “Es una reunión de compañeras para dotar de actividad y discusión al partido. Nos encontramos para pensar y debatir, no tiene por qué salir un pronunciamiento ni nada”, aclaró.

En tanto, y representado por el ex ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, Fernando Espinoza presentó un recurso ante la Cámara del Crimen para que su procesamiento sea revisado por la Cámara de Casación Nacional. Además reclamó que la denunciante pidió que la denunciante Rakauskas se someta a una pericia psiquiátrica. Para justificar su pedido, la defensa el intendente insiste en que la ex funcionaria fue presumiblemente una infiltrada y recuerdan las denuncias contra su propia madre y su abuelo a quien acusó de querer matarla, demandas que fueron desestimadas en la Justicia. En el escrito de 50 páginas que presentó Arslanian se sostiene que la versión de Rakauskas es "fabulación".

El argumento choca con la postura de los diputados de UxP que apuraron un proyecto para repudiar a Fernández, aunque cerca del ex presidente recuerdan que prima el principio de inocencia.

Clarín