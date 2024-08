Senadores repudiaron la visita de diputados de LLA a genocidas presos

La visita de diputados nacionales de La Libertad Avanza a genocidas presos en el penal de Ezeiza sigue generando revuelo político. Al igual que sucediera en la Cámara de Diputados de Salta y en el Concejo Deliberante de la Ciudad, los senadores utilizaron el tramo de manifestaciones para expresarse al respecto.

“Quiero repudiar el comportamiento de algunos diputados nacionales que visitaron a represores presos”, sostuvo Walter Cruz - representante de Iruya – al momento de tomar la palabra.

Para el Senador, quienes realizaron la visita atentan contra la democracia, contra la memoria y contra la Justicia.

Añadió Cruz que estos legisladores libertarios pretenden – mediante un proyecto de ley – la liberación de los criminales y, con ello, menospreciar la experiencia de los argentinos durante la última dictadura cívico/militar.

Por su parte, Miguel Calabró, senador por La Caldera, consideró que el accionar de los diputados libertarios no hace más que banalizar lo sucedido.

“Algunos piensan que ya pasó y que hay cosas más importantes”, aseguró el legislador, y señaló que la visita mencionada fue la primera de otras tantas planeadas ya que, se sospecha, el objetivo final es beneficiarlos con prisión domiciliaria mediante un proyecto de ley.

“Estos hombres han destruido una generación en Argentina, no podemos dejar pasar por alto estos temas. No podemos dejar pasar que una diputada nacional diga que no conoce quién es Alfredo Astiz”, indicó Calabró, y, finalizando, sostuvo: “No vamos a permitir, como argentinos, que quieran - entre gallos y medianoche y aprovechando las bombas de humo a través de los medios - distraernos y presentar un proyecto de ley que tenga que ver con esto. La Justicia argentina ya los condenó”.