Antes del receso, el oficialismo convocó a una sesión en la Cámara de Diputados para este miércoles con el objetivo de aprobar sin riesgos una serie de acuerdos internacionales y tratados diplomáticos. Sin embargo, el encuentro en el Congreso que se pretendía como una jornada protocolar se cayó por falta de quórum, pero continuaron las intervenciones sobre las posiciones de los bloques con respecto a los temas de la coyuntura.

Unión por la Patria y un sector importante de los bloques considerados dialoguistas decidieron no bajar a tiempo a la primera sesión después del receso invernal. El peronismo y la izquierda coordinaron la estrategia con la bancada dirigida por Miguel Ángel Pichetto (Hacemos Coalición Federal) por un desacuerdo de último momento con el oficialista Martín Menem, mientras que las ausencias dentro de la Unión Cívica Radical tuvieron distintas explicaciones: licencias, enfermedades y responsabilidades en otros distritos.

Desde el bloque del ex candidato a vicepresidente señalaron en un comunicado que no participaron porque no iban a ser “funcionales a discutir la agenda identitaria de los extremos del arco político”, e instaron a Menem “a que recupere el normal funcionamiento de esta casa”.

Asimismo, reclamaron que las autoridades de la Cámara “convoquen a sesiones ordinarias e incorporen en la agenda parlamentaria proyectos que hacen a las demandas de todos los argentinos”. La intención es presionar para ampliar la agenda con los proyectos de la oposición.

De todos modos, los diputados utilizaron la convocatoria para expresar sus posturas sobre las elecciones en Venezuela, los fondos reservados para los servicios de inteligencia, la causa por violencia de género al expresidente Alberto Fernández, la interrupción de los aportes nacionales para el transporte y las cajas previsionales de las provincias y la visita de diputados de La Libertad Avanza a condenados por delitos de lesa humanidad.

Los puntos más relevantes que se iban a votar pertenecen a la agenda de seguridad del Gobierno nacional: ampliar los alcances del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual a todas las personas procesadas por delitos alcanzados por el Código Penal; y reformar la Ley 26.216 de Armas de Fuego, que flexibiliza el protocolo para el acceso legal a tenencia de armas de fuego, junto a la prórroga por cuatro años del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego.