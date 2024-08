Por Aries, el intendente de Metán, explicó el sistema de fotomultas que se aplican sobre la RN34 que dejan a la Comuna el 30% mensual de la recaudación, en medio del debate por una implantación similar en la Capital.

La empresa a cargo de la concesión es entrerriana de nombre Fluxa, y la que se queda con el mayor porcentaje de la recaudación del 70%, “porque es la que hizo toda la inversión”, argumentó José María Issa.

“Se cobran sobre el tramo que depende de los metaneses, dentro del ejido municipal”, señaló.

En ese sentido explicó que ruta nacional 34 divide Metán en dos, y que barrios de la zona oeste quedan del otro lado.

Si bien en Salta se instaló la polémica, debido a los fines recaudatorios con los que las habría impulsado la gestión Bettina Romero, Issa comentó que están debidamente colocados los carteles identificatorios, y no se aplican sobre el tramo destruido de la RN34.

“También nos permitió equipamiento para la división transito”, aseguró.

“Es un sistema que tiene la finalidad de prevención. Que no se haya cobrado antes, no significa que no haya habido infracciones. Acá hubieron muchísimos accidentes en este tramo por la cantidad de autos, camiones y colectivos que cruzan en rojo. Lamentablemente es un gran peligro”, culminó.