El secretario general de la OEA anunció que solicitará el arresto de Maduro

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió este miércoles presentar cargos penales en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por las muertes ocurridas durante las protestas poselectorales en el país sudamericano.

“Maduro anunció un baño de sangre. Lo cumplió, lo está cumpliendo, 17 muertos”, dijo Almagro durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA convocada de manera urgente para discutir la situación en Venezuela.

La cifra de personas fallecidas citada por Almagro no ha sido confirmada por autoridades venezolanas. La Fiscalía aún no ha respondido a las solicitudes, en tanto que organizaciones no gubernamentales han presentado sus propios recuentos. Foro Penal señaló el martes que ha documentado 11 muertes, mientras Human Rights Watch informó este miércoles que ha recibido “reportes creíbles” sobre 20 fallecimientos.

Durante la sesión de la OEA, llevada a cabo tres días después de las elecciones presidenciales en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró ganador a Nicolás Maduro, Almagro responsabilizó al mandatario de los hechos de violencia en su país e insistió en que debe solicitarse la actuación de la Corte Penal Internacional (CPI).

“Es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión”, dijo. Más tarde, publicó en su cuenta de X el video de su intervención y añadió: “Por un hemisferio libre de crímenes de lesa humanidad”.

Las protestas, que comenzaron el lunes en Caracas y otras ciudades de Venezuela, se han dado luego de que el CNE diera sus resultados, según los cuales Maduro ganó con el 51,2% de los votos y el principal candidato de la oposición, Edmundo González, obtuvo el 44,2%.

González, la líder opositora María Corina Machado y sus partidarios rechazan estas cifras, dicen tener pruebas de que ellos ganaron la contienda y exigen que el CNE publique las actas de votación que aún no da a conocer.

Mientras tanto, Maduro dice que las protestas de estos días y la violencia que ha habido en ellas son responsabilidad de González y Machado, a quienes acusa de encabezar un plan de la “derecha fascista” para quitarlo del poder. Los líderes de la oposición rechazan estos señalamientos.

