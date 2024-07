Agüero y su apoyo a las SAD: "Se vienen cosas picantes"

El viernes, la Asociación del Fútbol Argentino dio su postura en relación a los nuevos intentos que está realizando el gobierno de Javier Milei con respecto a la incorporación de las SAD al ámbito nacional.

En este contexto, Sergio "Kun" Agüero entregó su opinión sobre este tema para posteriormente desatar una polémica, ya que, el exjugador defiende la propuesta planteada por el actual presidente de los argentinos.

En diálogo con un grupo de streamers, Agüero defendió la inclusión de las Sociedades Anónimas en un espacio donde también generó el repudio por parte de los usuarios, quienes estaban apreciando la charla.

"Se habilitaron las Sociedades Anónimas Deportivas así que se vienen cosas picantes, como ustedes saben. Hay muchos que me matan pero a mí me da igual. Yo puedo opinar como todos los demás, yo opino y al que le guste bien y al que no, mala suerte. Opino que eso va a beneficiar", añadió.

Teniendo presente esta situación Agüero remarcó que este asunto está mal explicado, ya que, las instituciones tendrán que llamar a elecciones para conocer la decisión de sus socios.

"Si dicen que no es no, se acabó el tema, sí dicen que sí, privado. 2 + 2: 4, listo. Qué tanto. Dale la oportunidad a la gente que vaya a votar y decida. ¿Hay miedo? ¿Tienen miedo? ¿Están cagados? ¿Qué está pasando? Porque hay beneficios propios ¿O qué? Cuidado, porque empiezo. Mejor me callo", cerró.

Con información de 442 suplemento deportivo de Perfil