Para Villada, que los intendentes pretendan cobrar el ingreso a los pueblos “no tiene razón de ser”

“La actividad económica está tan disminuida que la recaudación cae y, como consecuencia, la plata con la cuentan los gobiernos provinciales y municipales caen”, aseguró – en ‘Hablemos de Política’, por Aries – Ricardo Villada, ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo de la Provincia.

El tema se da a partir de que algunos jefes comunales decidieron – o ya discuten, en muchos casos – la implementación de impuestos para quienes visiten sus localidades, justamente, como una forma de recaudar fondos ante la crisis económica.

“Los intendentes exploran, pero, cuidado ahí. Si voy a brindar un servicio, si el servicio es aceptado por la gente, está bien que se cobre, pero no está bien que los intendentes confundan y pretendan cobrar impuestos”, aseguró el funcionario, y explicó: “Los municipios pueden cobrar tasas, hay una prestación después del pago. Que un intendente quiera cobrar a los visitantes no tiene razón de ser y no podemos permitir estas cosas”.

Indicó, además, que desde el gobierno salteño de trata de que los jefes comunales no avancen en esta clase de medidas dado que no harían otra cosa más que agravar la situación económica de la gente.

“El aumento de los tributos en algunos municipios fue muy grande. Todo tiene que tener un equilibrio y una armonía para que podamos pasar este proceso que es sumamente complejo. Estamos confiando en que este ajuste sirva para algo”, finalizó Villada.