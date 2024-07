Según informaron este miércoles medios estadounidenses, el actual presidente Joe Biden puso en duda su candidatura para la reelección en Estados Unidos y no descarta ganarse de la competencia que tiene a Donald Trump como contrincante.

La información fue publicada por el diario New York Times, uno de los principales medios del país norteamericano. En la nota, el periódico cita a uno de los principales asesores del Gobierno.

Según el funcionario, Biden podría declinar su candidatura si no logra convencer al electorado en las próximas semanas, tras un primer debate que lo colocó muy por debajo de Donald Trump en lo que respecta a la consulta popular.

Advierten posible salida de Biden: "Estaremos en un lugar diferente"

"Él sabe que si tiene dos eventos más como ese, estaremos en un lugar diferente", dijo en su declaración off the récord el funcionario estadounidense.

Un alto asesor de Biden, que también habló bajo condición de anonimato, dijo que el presidente era "muy consciente del desafío político que enfrenta".

El diario norteamericano, además, reveló una confesión que Biden habría realizado tras el primer debate presidencial: "No escuché a mi personal. Y luego regresé y casi me quedaba dormido en el escenario", dijo. “En cualquier caso, esto no es una excusa, pero es una explicación".

Kamala Harris es la principal opción para reemplazar a Joe Biden si se baja de la candidatura

La vicepresidenta Kamala Harris es la principal opción para reemplazar al actual mandatario y candidato de estas elecciones, Joe Biden, quien recibió duras críticas tras el primer debate presidencial contra el postulante del Partido Republicano, Donald Trump.

La performance del candidato del Partido Demócrata lo dejó tambaleando de cara a los comicios presidenciales. Según siete fuentes de alto rango de la campaña, la Casa Blanca y el Comité Nacional Demócrata, ciertos funcionarios demócratas propusieron a Kamala Harris como el principal reemplazo en caso de declinar la candidatura, consignó la agencia de noticias Reuters.

"Es prácticamente imposible ganarle la nominación a la vicepresidente", dijo, en este marco, Michael Trujillo, un estratega demócrata de California que trabajó para la campaña de Hillary Clinton en 2008 y 2016.

Ámbito