En República Checa, Milei se autocandidateó para el Premio Nobel de Economía

En la República Checa, última escala de su gira europea, Javier Milei recibió este lunes un nuevo premio de un grupo de liberales y pronunció un discurso plagado de elogios a su gestión en el que se candidateó para el Premio Nóbel de Economía. “Con mi jefe de asesores, el doctor Demian Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica. Si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian”, dijo Milei en Praga.

En el inicio de su discurso, el presidente argentino había trazado un paralelismo entre sus desafíos y los de Lionel Messi. “Si ustedes van a ver un partido de fútbol en la Argentina, la tribuna es espectacular, pero ponen el balón en el medio de la cancha y si no entra Messi a patear la pelota, la pelota no se mueve”, dijo. Y continuó: “Sin una acción política no se llega a ningún lado. Porque ellos sí patean, sí siguen anotando goles y no les importa. La única forma de frenar al socialismo, al estatismo, al colectivismo, es parárseles enfrente y darles batalla, en lo cultural y en la arena política”. Según Milei, él lo está haciendo y con mucho éxito.

En su discurso de este lunes, el presidente argentino volvió a vanagloriarse de haber hecho el ajuste fiscal “más grande de la historia de la humanidad” en seis meses de gobierno y de haber estabilizado la economía.

En el Palacio Žofín de Praga, Milei cuestionó por tendenciosa la formación que recibió en la carrera de Economía de la Universidad de Buenos Aires y relató cómo se convirtió a la Escuela Austríaca. Según él, en su experiencia, su “background académico” fue muy importante porque es lo que orientó “cada toma de medidas”.