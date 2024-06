Cervera, tras la mesa paritaria: “Los docentes ya nos piden medidas de acción directa”

En la tarde de este martes, Secretarios Generales de distintos sindicatos y funcionarios del Gobierno salteño mantuvieron una nueva reunión paritaria.

“Estuvo representada toda la Administración Pública. No hubo propuesta por parte del gobierno, nos informaron cuál es la situación, estableciendo que estamos en una meseta, por lo que se plantea un panorama complejo respecto a la reactivación de la economía”, relató – en ‘Hablemos de Política’, por Aries - Victoria Cervera, secretaria General de SITEPSA, y completó: “De todas formas, ellos tienen una mirada positiva, pero la reactivación será despacio”.

Señaló que, durante el encuentro, cada uno de los Secretarios Generales tomó la palabra y coincidió en no continuar negociando en una mesa general, es decir, cada sector debe tener su propia mesa paritaria para analizar no solo salario sino cuestiones específicas del área.

En tanto, respecto al salario, Cervera advirtió que las actualizaciones de este año no tuvieron consenso de ningún sector, por lo que se hace inútil “cuando el gobierno asume que no les alcanza el dinero y da un porcentaje que deja los sueldos lejos de la inflación y no recompone el poder adquisitivo del salario”.

“Continuar de esta manera no tiene sentido, queremos resultados reales. Queremos mesas sectoriales serias, y digo serias porque ya nos citaron de esa forma, pero no fue ningún representante del Ministerio de Economía”, cuestionó la dirigente docente.

Relató que el educador que tiene menos de 10 años de antigüedad cobra un salario que lo deja por debajo de la línea de indigencia, mientras que los que tienen más años ejerciendo la profesión no llegan a pasar la línea de pobreza.

“El gobierno, a todo esto, respondió que el martes que viene nos volvemos a reunir y que va a haber respuesta. Los docentes nos piden medidas de acción directa y eso va a depender de la oferta que haga el gobierno”, sentenció la titular de SITEPSA.